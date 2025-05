Warszawa rozda za darmo rośliny balkonowe. Nie przegap, bo termin jest tylko jeden!

Spis treści

Warszawa rozda darmowe rośliny balkonowe

Tysiące kwiatów czeka na nowych właścicieli! Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) Warszawy oddaje w dobre ręce ponad 11 tysięcy roślin, które wiosną cieszyły oczy pasażerów na krańcowych przystankach autobusowych i tramwajowych.

Wśród nich znajdziemy m.in. bratki, wdzięczne kwiaty, które mogą kwitnąć aż do jesieni, a także laki – rośliny, które przy odpowiedniej pielęgnacji zakwitną ponownie latem. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy kochają kwiaty i chcą w prosty sposób dodać koloru swojemu otoczeniu.

Gdzie i kiedy odbędzie się akcja?

Jeśli chcesz zdobyć darmowe kwiaty, koniecznie zapamiętaj te informacje:

Data: Czwartek, 15 maja,

Godzina: Od 7:00 rano do wyczerpania zapasów.

Lokalizacje - pętle autobusowe i tramwajowe:

Bródno-Podgrodzie

Esperanto

Nowe Bemowo

P+R Al. Krakowska

Rondo Wiatraczna

Szczęśliwice

Wilanów

Żerań FSO

Przyjdź wcześnie, aby mieć pewność, że zdobędziesz najpiękniejsze okazy!

Jak się przygotować na odbiór kwiatów?

ZOM udostępni rośliny bezpośrednio z kwietników. Aby ułatwić sobie zadanie, warto zabrać ze sobą:

rękawiczki ochronne,

niewielkie narzędzia do wyjmowania roślin,

pojemniki do transportu kwiatów.

Dzięki temu sprawnie i bezpiecznie przetransportujesz swoje nowe zdobycze do domu.

Proekologiczny wymiar akcji

To już kolejna edycja akcji, w której Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawy daje drugie życie kwiatom z pętli komunikacji miejskiej. „Kiedy zmienia się pora roku, a razem z nią sezonowe ukwiecenia, rośliny trafiają do mieszkańców i ich ogrodów, na balkony i działki. Odpowiednio zaopiekowanie bratki i laki zakwitną również w przyszłym roku”. To wspaniała inicjatywa, która promuje ideę zero waste i zachęca do dbania o środowisko.