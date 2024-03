Warszawa. Samolot spadł, są poszkodowani. Utrudnienia w ruchu

Wypadek awionetki. Dwie osoby w szpitalu

Jak informuje TVN24, mały samolot, prawdopodobnie awionetka spadła w okolicy ulicy Kadetów w Wawrze. Na miejscu pracują służby, ale na podmokłym terenie, gdzie spadł samolot, akcja jest utrudniona.

Samolot prawdopodobnie leciał z Góry Kalwarii do Babic. Stołeczna policja ustaliła wstępnie, że doszło do awaryjnego lądowania samolotu. - Została z nim utracona łączność. O sytuacji straż i policja zostały powiadomione zarówno przez służby lotnicze, jak i świadków. Udało się dotrzeć do wraku rozbitej maszyny - informuje TVN24. W zdarzeniu dwie osoby są poszkodowane. Interweniował śmigłowiec wojskowy, który przetransportował poszkodowanych do szpitala.

Na miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu. Policjanci mają przepuszczać jedynie autobusy komunikacji miejskiej.

