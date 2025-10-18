Skandal na parkingu! Cwana babka chciała oszukać strażników. Podszyła się pod zmarłą

Karta parkingowa z "ukrytą" datą ważności
W środę, 15 października, strażnicy miejscy patrolowali ul. Majdańską. Ich uwagę zwrócił Citroen zaparkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Za szybą auta widniała karta parkingowa, ale coś tu nie grało – data ważności była sprytnie zakryta.
Strażnicy od razu zwęszyli podstęp i zrobili zdjęcia dokumentujące sytuację. Po chwili wezwali też holownik, aby usunąć podejrzane auto.
Karta nieważna od 5 lat i wystawiona na zmarłą matkę!
Gdy tylko na miejscu pojawiła się laweta, zjawiła się również właścicielka Citroena. Myślała, że uda jej się uniknąć konsekwencji, ale strażnicy byli nieugięci. Poprosili ją o okazanie karty parkingowej. I wtedy wyszło na jaw, że karta parkingowa straciła ważność ponad 5 lat temu! Co więcej, była wystawiona na matkę kobiety, która zmarła sześć miesięcy wcześniej.
Sroga kara dla cwaniary
Kobieta nie uniknęła kary. Za swoje bezczelne zachowanie otrzymała mandat karny za wykroczenie z art. 96b KW i informację o konieczności pokrycia kosztów dojazdu lawety.
"Za posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i równoczesne parkowanie na kopercie prawo przewiduje nałożenie mandatu w wysokości 1200 złotych" - przypominają strażnicy miejscy.
Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych bez uprawnień to nie tylko wykroczenie, ale przede wszystkim brak szacunku dla osób, które naprawdę potrzebują pomocy.