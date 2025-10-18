Skandal na parkingu! Cwana babka chciała oszukać strażników. Podszyła się pod zmarłą

Karta parkingowa z "ukrytą" datą ważności

W środę, 15 października, strażnicy miejscy patrolowali ul. Majdańską. Ich uwagę zwrócił Citroen zaparkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Za szybą auta widniała karta parkingowa, ale coś tu nie grało – data ważności była sprytnie zakryta.

Strażnicy od razu zwęszyli podstęp i zrobili zdjęcia dokumentujące sytuację. Po chwili wezwali też holownik, aby usunąć podejrzane auto.

Karta nieważna od 5 lat i wystawiona na zmarłą matkę!

Gdy tylko na miejscu pojawiła się laweta, zjawiła się również właścicielka Citroena. Myślała, że uda jej się uniknąć konsekwencji, ale strażnicy byli nieugięci. Poprosili ją o okazanie karty parkingowej. I wtedy wyszło na jaw, że karta parkingowa straciła ważność ponad 5 lat temu! Co więcej, była wystawiona na matkę kobiety, która zmarła sześć miesięcy wcześniej.

Morderstwo w Kaniach pod Pruszkowem. Zamordowano niepełnosprawnego Tadeusza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sroga kara dla cwaniary

Kobieta nie uniknęła kary. Za swoje bezczelne zachowanie otrzymała mandat karny za wykroczenie z art. 96b KW i informację o konieczności pokrycia kosztów dojazdu lawety.

"Za posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i równoczesne parkowanie na kopercie prawo przewiduje nałożenie mandatu w wysokości 1200 złotych" - przypominają strażnicy miejscy.

Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych bez uprawnień to nie tylko wykroczenie, ale przede wszystkim brak szacunku dla osób, które naprawdę potrzebują pomocy.