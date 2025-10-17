Wjechał prosto w drogowców, kawałki rozbitych samochodów rozsypały się po jezdni. Poważna kraksa pod Warszawą

Przed godziną 9 na drodze krajowej nr 7 na wysokości węzła Janki (pow. pruszkowski) w kierunku trasy S8 doszło do poważnego zderzenia trzech pojazdów. Dwie osoby zostały ranne, a ruch w kierunku Warszawy odbywał się z istotnymi utrudnieniami. Do zdarzenia doszło na łuku drogi w kierunku Warszawy. O sprawę zapytaliśmy policję. – Do zdarzenia doszło o godzinie 8.53 na wysokości Janek. Toyota zderzyła się z volkswagenem. Kierujący toyotą nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył drugiego pojazdu – powiedział „Super Expressowi” Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowcy byli trzeźwi i mieli ważne uprawnienia do kierowania. Winny został ukarany mandatem.

Pech nie opuszczał drogi DK7. Kolejna stłuczka w Jankach

Niestety, to nie był koniec problemów na drodze krajowej nr 7 w Jankach. Kilka godzin po pierwszym wypadku, w niemal tym samym miejscu doszło do kolejnej stłuczki. Tym razem kierujący fiatem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy skody, co doprowadziło do kolizji. I w tym przypadku sprawa zakończyła się mandatem karnym dla sprawcy.

Warszawa. Wjechał na czerwonym, samochód zmiótł go z pasów