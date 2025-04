Duże zmiany w ruchu w centrum Warszawy. Utrudnienia potrwają aż dwa dni

Spis treści

Warszawa stanie się areną ważnego wydarzenia politycznego – Szczytu Inicjatywy Trójmorza. Z tego powodu mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu drogowym i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciem Placu marsz. J. Piłsudskiego, autobusy linii 107 i 111 zostaną skierowane na trasy objazdowe przez ulice Marszałkowską i aleje Jerozolimskie. Z kolei autobusy linii 128 i 175 z alej Jerozolimskich skręcą w ul. E. Plater, a następnie pojadą ulicami Twardą, przez Plac Grzybowski, Królewską do Krakowskiego Przedmieścia.

Dodatkowo, we wtorek od godziny 11 do 21, wyłączone z użytku będą przystanki autobusowe Boleść 01 i Podzamcze 01.

Zgromadzenia publiczne w Warszawie

Oprócz utrudnień związanych bezpośrednio ze Szczytem Trójmorza, w Warszawie planowane są również zgromadzenia publiczne, które mogą wpłynąć na ruch w mieście.

W poniedziałek przez dwie godziny (od 11 do 13) planowane jest zgromadzenie publiczne na Placu Żelaznej Bramy. Uczestnicy zgromadzenia przejdą ulicami: Marszałkowską (do Królewskiej) przez Ogród Saski, Plac marsz. J. Piłsudskiego, Moliera, Plac Teatralny, Bielańską do al. Solidarności pod Muzeum Niepodległości.

Kolejne zgromadzenie publiczne zaplanowano we wtorek na godzinę 14, na Placu Bankowym 3/5.

W przypadku trudności w przejeździe, pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego mogą być kierowane na trasy objazdowe.

Szczyt Trójmorza – o czym będą rozmawiać prezydenci?

Podczas tegorocznego szczytu prezydenci mają dyskutować przede wszystkim o dekadzie funkcjonowania formatu trójmorskiego. Ma to być podsumowanie dziesięciolecia integracji i wyznaczenie kierunków rozwoju Inicjatywy na kolejne 10 lat.

Przewidziany jest udział ponad 20 delegacji najwyższego i wysokiego szczebla. Do Inicjatywy Trójmorza dołączą też kolejne państwa.

Inicjatywa początkowo skupiała 12 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. W 2023 roku grono to powiększyło się o Grecję i liczy obecnie 13 państw uczestniczących oraz 2 stowarzyszone państwa uczestniczące – Ukrainę i Mołdawię. Partnerami strategicznymi Inicjatywy Trójmorza są: Stany Zjednoczone, Japonia, Komisja Europejska i Niemcy.

