Warszawianka Roku 2025. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest kobietom, które swoją działalnością zawodową lub społeczną w szczególny sposób wpływają na rozwój i promocję Warszawy. Kandydatki można zgłaszać do 11 lipca: zarówno przez internet, jak i wysyłając formularz pocztą tradycyjną.

− Warszawianka Roku to nie tylko tytuł. To wyraz uznania i światło rzucone na mieszkanki Warszawy, które często działają w cieniu, a zmieniają życie miasta na lepsze. Zgłoś tę, którą podziwiasz i cenisz − niech wszyscy o niej usłyszą! − zachęca Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Zgłoszenia do plebiscytu rozpoczęły się 10 czerwca i potrwają do 11 lipca. Formularz dostępny jest na stronie internetowej konkursu, a alternatywnie można go wypełnić, wydrukować i przesłać na adres: Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa, z dopiskiem „Warszawianka Roku”.

Aby kandydatura została rozpatrzona, musi być zgłoszona przez minimum trzy osoby. Do udziału w zgłaszaniu kandydatki uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat.

Kapituła konkursowa rozpocznie obrady po zakończeniu naboru, a jej prace zakończą się 25 lipca. Kandydatki muszą spełniać przynajmniej jedno z kryteriów wskazanych na stronie internetowej − mogą to być m.in. działania na rzecz promocji miasta, wsparcie dla lokalnych społeczności, walka o otwartość, równość, prawa kobiet czy wartości demokratyczne. Udział w plebiscycie mogą brać kobiety, które ukończyły 16 lat.

Lista nominowanych zostanie ogłoszona 23 września, a tego samego dnia ruszy głosowanie, które potrwa do 4 listopada. Swój głos może oddać każdy dorosły, niezależnie od miejsca zamieszkania − wystarczy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail. Każdy uczestnik plebiscytu może zagłosować tylko raz.

Nazwisko Warszawianki Roku 2025 poznamy podczas uroczystości 18 listopada 2025 roku.

Wśród dotychczasowych laureatek plebiscytu znalazły się tak znane i zasłużone postaci jak: Irena Sendlerowa, Anna Ojer, Nicole Sochacki-Wójcicka, Krystyna Janda, Wanda Traczyk-Stawska, Małgorzata Szumowska, Katarzyna Kasia oraz Sylwia Gregorczyk-Abram.

W 2024 roku po raz pierwszy przyznano również tytuł Warszawianki Roku Młodego Pokolenia − zdobyła go Dominika Lasota.

