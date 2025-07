− W najbliższych dniach prognozowane są intensywne opady deszczu. W Warszawie w ciągu kilkunastu godzin może spaść taka ilość wody jak w całym lipcu i sierpniu. Działamy. Przejrzeliśmy wszystkie zbiorniki na wodę, sprawdziliśmy przepustowość krat i układów odwodnień. Wszystkie kanały są wyczyszczone i wykoszone, a stawy w Dolince Służewieckiej przygotowane na przyjęcie większej ilości wody. Punkty, w których wcześniej dochodziło do zalań zostały objęte stałym monitoringiem. Przygotowujemy się między innymi do ewentualnego zalania trasy S8 na wysokości ul. Mickiewicza. Mamy gotowe warianty zamknięć trasy i objazdów. Będziemy na bieżąco reagować w ścisłej współpracy z GDDKiA, która jest odpowiedzialna za tę drogę szybkiego ruchu. Wszystkie służby są postawione w stan gotowości. W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa działa sztab, do którego będą trafiać raporty o sytuacji w mieście. Stamtąd będziemy koordynować potrzebne działania. Deszcze nawalne i burze to zjawiska ekstremalne i nieprzewidywalne, dlatego apeluję do wszystkich mieszkanek i mieszkańców o czujność. Proszę też właścicieli i zarządców o zabezpieczenie nieruchomości. Śledźcie też komunikaty meteorologiczne − przekazał w mediach społecznościowych.