Już w sobotę, 27 września, Roztańczony PGE Narodowy 2025 zgromadzi wielu artystów na dwóch scenach.

Na imprezie wystąpią gwiazdy, takie jak: Doda, Tymek, Boney M i Akcent, zapewniając różnorodność muzycznych wrażeń.

Spodziewane są utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej – sprawdź, jak najlepiej dotrzeć na koncert i wrócić.

Zobacz, kto jeszcze wystąpi i jak przygotować się na to muzyczne wydarzenie!

Warszawa. Roztańczony PGE Narodowy 2025. Zdjęcia z koncertu

Kilkudziesięciu artystów z Polski i zagranicy wystąpi w sobotę, 27 września, na Roztańczonym PGE Narodowym 2025. Koncert rozpoczął się o godz. 18.20 i potrwa do godzin wieczornych. Wszystkich wykonawców przyporządkowano do dwóch scen: rap/pop i disco.

Na pierwszej zaprezentują się m.in.: Tymek, Lanberry, Skolim, Big Cyc, Boney M, Modelki, Doda, Tede, Kalwi&REMI, Kombii, Michał Wiśniewski, Stachursky, Justyna Steczkowska, Pectus. Na drugiej wystąpią natomiast następujący, wybrani wykonawcy:

Boys;

Akcent;

Piękni i Młodzi;

Sławomir i Kajra;

Łobuzy;

MIG.

W związku z koncertem Roztańczony PGE Narodowy 2025 mieszkańcy Warszawy mogą się spodziewać utrudnień w ruchu. W godzinach 17.00-20.00 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Policja może zamknąć inne ulice w okolicy stadionu. Po koncercie możliwe jest wyłączenie z ruchu mostu Poniatowskiego i fragmentu Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a.

Po zakończeniu imprezy Roztańczony PGE Narodowy 2025 Warszawski Transport Publiczny uruchomi dodatkowe kursy:

autobusy linii 138 i 509;

tramwaje linii 9 i 26;

metro linii M2.

