Tłumy na Roztańczonym PGE Narodowym 2025. Scena ugina się od artystów. Najlepsze momenty na zdjęciach!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-27 19:27

W Warszawie rozpoczął się koncert Roztańczony PGE Narodowy 2025. W sobotę, 27 września, pod bramami Stadionu Narodowego pojawiły się tłumy fanów, by oglądać znanych artystów, w przeważającej większości z Polski, z kręgu muzyki: pop, rap i disco polo. Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie największych hitów tanecznych, a już teraz można zobaczyć zdjęcia z koncertu.

  • Już w sobotę, 27 września, Roztańczony PGE Narodowy 2025 zgromadzi wielu artystów na dwóch scenach.
  • Na imprezie wystąpią gwiazdy, takie jak: Doda, Tymek, Boney M i Akcent, zapewniając różnorodność muzycznych wrażeń.
  • Spodziewane są utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej – sprawdź, jak najlepiej dotrzeć na koncert i wrócić.
  • Zobacz, kto jeszcze wystąpi i jak przygotować się na to muzyczne wydarzenie!

Warszawa. Roztańczony PGE Narodowy 2025. Zdjęcia z koncertu

Kilkudziesięciu artystów z Polski i zagranicy wystąpi w sobotę, 27 września, na Roztańczonym PGE Narodowym 2025. Koncert rozpoczął się o godz. 18.20 i potrwa do godzin wieczornych. Wszystkich wykonawców przyporządkowano do dwóch scen: rap/pop i disco. 

Na pierwszej zaprezentują się m.in.: Tymek, Lanberry, Skolim, Big Cyc, Boney M, Modelki, Doda, Tede, Kalwi&REMI, Kombii, Michał Wiśniewski, Stachursky, Justyna Steczkowska, Pectus. Na drugiej wystąpią natomiast następujący, wybrani wykonawcy:

  • Boys;
  • Akcent;
  • Piękni i Młodzi;
  • Sławomir i Kajra;
  • Łobuzy;
  • MIG.

W związku z koncertem Roztańczony PGE Narodowy 2025 mieszkańcy Warszawy mogą się spodziewać utrudnień w ruchu. W godzinach 17.00-20.00 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Policja może zamknąć inne ulice w okolicy stadionu. Po koncercie możliwe jest wyłączenie z ruchu mostu Poniatowskiego i fragmentu Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a.

Po zakończeniu imprezy Roztańczony PGE Narodowy 2025 Warszawski Transport Publiczny uruchomi dodatkowe kursy:

  • autobusy linii 138 i 509;
  • tramwaje linii 9 i 26;
  • metro linii M2.
W naszej galerii (na górze i na dole artykułu) znajdziecie mnóstwo zdjęć z koncertu.
DISCO POLO
KONCERT
STADION NARODOWY
WARSZAWA