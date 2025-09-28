Warszawa: Tramwaje wracają na tory przy Arkadii i w al. Solidarności

Warszawa. Koniec remontu torowiska

Kończy się trzymiesięczny remont torów przy Arkadii i Dworcu Gdańskim. Tam pasażerowie zyskują lepsze dojścia do przystanków.

- Na sporej długości została zmieniona konstrukcja torowiska na bezpodsypkową. Wykonane zostało nowe odwodnienie. Wymienione zostały szyny oraz słupy wraz z siecią trakcyjną – wylicza wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

Przystanki tramwajowe przy basenach Inflancka zostały przeniesione na drugą stronę ulicy, bliżej CH Arkadia, a przystanki przy Dworcu Gdańskim zostały wydłużone.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Postęp w al. Solidarności

Również w poniedziałek kończy się etap remontu w al. Solidarności. Na tory wracają - „ 13”, „23”, „20”. Zmienią się trasy linii: 25 – tramwaje ponownie będą kursowały skróconą trasą Annopol – Plac Starynkiewicza oraz 27 – pojedzie przez Most Gdański. - Jeszcze przez jakiś czas nieczynne pozostaną przystanki tramwajowe Wola-Ratusz przy Żelaznej – informują tramwajarze.