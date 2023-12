Boże Narodzenie 2023. Kiedy ubrać choinkę? To nie takie oczywiste, wiele osób robi to niezgodnie z tradycją

Warszawa. Wrakiem jechał do Gruzji. Policjantom opadły szczęki

Praca w policji bywa zaskakująca. Jednak nawet najbardziej doświadczeni policjanci czasem przecierają oczy ze zdumienia. Tak było ty m razem. Stołeczna drogówka zatrzymała auto. Chociaż to, co jechało po warszawskiej ulicy autem trudno jest nazwać. - Wydaje się, że w naszej służbie widzieliśmy już wszystko. Okazuje się jednak, że są sytuacje, które nie tyle dziwią, co wręcz przerażają. Policjanci zatrzymali kierującego, który "autem" w takim stanie jechał do Gruzji – napisali na platformie X (dawniej Twitter) stołeczni policjanci. I wrzucili zdjęcia owego pojazdu.

To, co na nich widać może postawić włosy dęba na głowie. Samochód, którym wybierał się w 2,5 tys. km trasy był kompletne zdezelowany. Wyglądał, jakby wpadł pod pociąg. Okazało się jednak, że tym samym autem trzech Gruzinów kilka dni wcześniej dachowało na ul. Przyczółkowej. Samochód miał zmiażdżony dach i roztrzaskaną przednią szybę oraz urwany tylni zderzak. Szyb z boku i z tyłu wcale nie miał, a śnieg sypał się do środka samochodu. Policjanci przerwali podróż kierowcy i „nagrodzili” go potężnym mandatem w wysokości 3 tys. zł. Wrak z ulicy zabrała laweta.

Wydaje się, że w naszej służbie widzieliśmy już wszystko. Okazuje się jednak, że są sytuacje, które nie tyle dziwią, co wręcz przerażają. Policjanci @Policja_KSP zatrzymali kierującego, który "autem" w takim stanie jechał do Gruzji. Jazdę zakończył na lawecie z mmk 3 tys. zł. pic.twitter.com/9ajyVjnoR0— Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 2, 2023