Za ile!?

Warszawa "zazielenia" betonowy plac. Drzewami z Niemiec. Po 14 tys. zł za sztukę

Warszawa "zazielenia" betonowy plac Trzech Krzyży. Pracownicy firmy, która wygrała przetarg, sadzą tam 24 duże drzewa. Są to lipy i głogi sprowadzone do stolicy z Niemiec. Koszt jednego drzewa może przyprawić o ból głowy. To prawie 14 tys. złotych za sztukę! Skąd ta horrendalnie wysoka cena? Wyjaśniamy w artykule.