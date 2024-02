Warszawa zbuduje 3 linię metra. Znamy szczegóły. Jedna konkretna oferta

Trzaskowski zaoszczędzi na trzeciej linii metra. Do przetargu zgłosiła się jedna firma

W piątek (9 lutego) poznaliśmy ofertę na zaprojektowanie M3 ze stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław złożoną przez konsorcjum firm ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. oraz Metroprojekt Sp. z o.o. Kwota złożonej oferty wynosi ponad 78 mln zł brutto. Miasto zarezerwowało na ten projekt kwotę ponad 81,5 mln zł. Tym samym ratusz zaoszczędzi 3,5 mln zł. Chcemy, żeby transport szynowy dotarł do wszystkich 18 dzielnic stolicy oraz by do 2050 roku ponad połowa warszawianek i warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego, kilometrowego spaceru. Dlatego rozpoczynając prace projektowe i procedurę przetargową dla linii M3, pracujemy równocześnie nad zabezpieczeniem środków na budowę IV linii metra – mówi prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nowa trasa o długości 8 km będzie miała łącznie 7 stacji. 6 z nich będzie nowych: Dworzec Wschodni, Mińska, Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław. Plan zakłada, że prace rozpoczną się za 4 lata. Teraz wykonawca będzie musiał przygotować projekty i pozwolenia.

Docelowo M3 ma zostać przedłużona pod Wisłą w stronę Siekierek, a dalej połączy się z linią M1 przy stacji Racławicka. Miasto planuje zbudować do 2050 roku 3 nowe linie metra.