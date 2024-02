Plebiscyt Warszawiaki 2023 zbliża się do finału. Ostatni dzwonek na oddanie głosu

Wielki huk nad Ursynowem przeraził mieszkańców. Wiemy, co się stało

Warszawiaki 2023 zbliża się do finału. Ostatni dzwonek na oddanie głosu w plebiscycie

Plebiscyt „Warszawiaki” zainaugurowany został w 2014 r. przez dziennikarza Bartosza Kańtocha. Odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy, a jego celem jest docenienie tego, co najlepsze w stolicy i dla stolicy. Co okaże się najciekawszym wydarzeniem ubiegłego roku w stolicy? Koncert Dawida Podsiadły, który zdołał zapełnić fanami Stadion Narodowy? Czy może Targi Książki i Mediów Vivelo, które również przyciągnęły tłumy na Narodowy? A może „Wianki 2023” z koncertem poświęconym Korze Jackowskiej? To tylko trzy imprezy, nominowane w kategorii Wydarzenie Roku. Konkuruje z nimi też m.in. unikalne zjawisko niezwykłej mobilizacji mieszkańców stolicy w wyborach parlamentarnych.

Szczegółów i innych nominowanych należy szukać na stronie warszawiaki.pl - Najwięcej głosów oddawanych jest w ostatniej chwili, więc praktycznie rzutem na taśmę. W tym roku ten rzut ma miejsce 29 lutego! To wyjątkowa data, podobnie jak mam nadzieję, że wyjątkowa będzie tegoroczna edycja. Bo choć nagrody rozdajemy po raz 8. to plebiscyt ma już 10 lat. Dwukrotnie organizację wstrzymała pandemia – wyjaśnia Bartosz Kańtoch . I zachęca do głosowania. Na laureatów czekają wyjątkowe nagrody zaprojektowane przez wybitnego artystę-grafika Andrzeja Pągowskiego. A głosujący mogą również zdobyć nagrody. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w marcu podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w marcu w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”.