Studia w Warszawie. Utrzymanie się w mieście to wyzwanie

Do Warszawy co roku przybywa wielu nowych mieszkańców. Najczęściej są to studenci, którzy wiążą ze stolicą przyszłość. Chcąc jednak studiować w Warszawie, trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż to jedno z najdroższych miast w Polsce między innymi pod względem wynajmu mieszkań czy pokoi. Planując więc naukę w stolicy, należy przygotować się na niemałe wydatki. O jakich jednak kwota konkretnie mowa? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny za wynajem pokoju w Warszawie mogą zaskoczyć tegorocznych studentów. Takich kwot jeszcze nie było

Studenci planujący rozpoczęcie nauki na jednej z uczelni w stolicy powinni już zacząć rozglądać się za pokojem bądź mieszkaniem. Niestety, ale okazuje się, że wynajem nie jest tak prosty oraz oczywiście tani. Stale rosnące ceny nieruchomości oraz większa ilość mieszkańców sprawiają, że koszt wynajmu także idzie w górę. Młodzi - jak wiadomo - szukają jednak lokali w przystępnych cenach, lecz czy w ogóle takie jeszcze istnieją?

Spoglądając na ogłoszenia na różnych portalach, nadzieja na znalezienie taniego pokoju bądź mieszkania zanika. Na jaki więc wydatek powinni być przygotowani przyszli studenci w Warszawie?

Na ten moment wynajem pokoju w mieszkaniu współdzielonym to koszt minimum 1500 zł. Oczywiście mowa o nieruchomości oddalonej od centrum, bowiem w tak korzystnej lokalizacji ceny wynajmu są raczej poza zasięgiem większości studentów. Co ważne, standard wynajmowanych pokoi nie jest wysoki i przypomina zazwyczaj lata 90., więc osoby, które liczą na lepsze warunki, będą musiały bez wątpienia zapłacić więcej.

Przeglądając oferty, można także zauważyć, iż wyposażenie w mieszkania studenckich w stolicy jest dosyć ubogie. W pokoju zazwyczaj znajduje się jedynie łóżko, biurko i mała szafa. Warto więc wziąć pod uwagę dodatkowe koszty związane z przeprowadzką, np. zakup nowych mebli i akcesoriów.

Dodatkowo do kosztów życia trzeba doliczyć jedzenie, rachunki czy transport. Osoby, które żyją więc stosunkowo oszczędnie, muszą bez wątpienia mieć co miesiąc około 3000-4000 zł. Oczywiście wartości te mogą się różnić w zależności od indywidualnych preferencji oraz stylu życia, lecz jedno jest pewne - drogo było, jest i najprawdopodobniej będzie.