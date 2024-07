Gigantyczny prywatny akademik stanie w Gdańsku. Będzie miał 10 pięter i nieziemski widok

Kompleks powstanie przy al. Grunwaldzkiej 239, nieopodal kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Nowy budynek będzie pełnił dwie funkcje: akademika i hotelu. Do dyspozycji gości i studentów będzie blisko pół tysiąca pokoi, z czego 100 to pokoje hotelowe. Z pokoi zlokalizowanych na najwyższych piętrach będzie można podziwiać Zatokę Gdańską, Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz pozostałe gdańskie atrakcje. Niżej, na pierwszym piętrze, będą lokale gastronomiczne, sale konferencyjne i fitness.

Nowy akademik w Gdańsku. Apartamenty lub pokoje ze wspólną łazienką

Całość zmieści się na powierzchni 24 tys. m.kw. i na 13 kondygnacjach naziemnych. Akademik zajmie 10 pięter. Jak czytamy na stronie muratorplus.pl, studenci będą mogli zamieszkać w apartamentach z dużymi prywatnimi tarasami, jednosoobowych pokojach oraz pokojach ze wspólną kuchnią i łazienką. "Wszyscy mieszkańcy będą mieli zapewniony dostęp do przestrzeni wspólnych: pomieszczeń nauki, odpoczynku i relaksu, pralni, fitnessu i gastronomii z dużym ogólnodostępnym tarasem" - informuje Murator Plus. Zmotoryzowani będą mieli do dyspozycji 187 miejsc parkingowych. - Zdecydowaliśmy się stworzyć przestrzeń, która zapewni nie tylko warunki do mieszkania studentom, ale także będzie sprzyjać integracji, wypoczynkowi i nauce - powiedział dla "Murator Plus" Karol Wojtas, członek zarządu w spółce odpowiedzialnej za realizację inwestycji. Planowany termin oddania inwestycji to wiosna 2026 roku.

Czytaj też: Mieszkania z widokiem na więzienie. Chętnych nie brakowało. Cena za metr? Nie uwierzycie