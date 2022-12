Warszawska komunikacja w sylwestra i Nowy Rok. Tak pojadą autobusy i tramwaje

Warszawa. Zmiany w komunikacji w Sylwestra

Świąteczne zmiany jak co roku dotyczą wielu linii tramwajowych i autobusowych w Warszawie. W okresie noworocznym połączenia będą odbywały się zgodnie ze specjalnymi rozkładami. Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, duże zmiany nie ominą 31 grudnia i 1 stycznia. W sylwestra wszystkie autobusy dzienne pojadą zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Linie nocne będą kursowały według weekendowego rozkładu. Tego dnia zawieszone zostaną linie 196 i 200. Linia 193 pojedzie według specjalnego rozkładu. W sylwestra tramwaje i metro też pojadą tak, jak w każdą sobotę.

Nowy Rok w Warszawie. Jakie zmiany w komunikacji?

Pasażerów czekają duże zmiany w Nowy Rok. Jest to niedziela, a do tego święto. Dlatego autobusy dzienne pojadą wg świątecznego rozkładu jazdy. Autobusy nocne z niedzieli na poniedziałek (1/2 stycznia) będą kursowały tak, jak w niedzielę. Uwaga, tego dnia autobusy aż 32 linii nie wyjada na trasy! Będą to linie: 102, 107, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 139, 156, 168, 177, 182, 187, 188, 193, 196, 200, 201, 221, 222, 226, 228, 233, 234, 249, 256, 512, 514, 516, Z42 i Z76. Zmiany w rozkładach obejmą wszystkie pozostałe linie.

W Nowy Rok tramwaje pojadą tak, jak w każde święto. Nie będą kursowały linie 13, 28, 31. Specjalne rozkłady jazdy obejmą linie 1, 2, 9, 17, 22, 33 i 78. Metro będzie jeździło według specjalnego rozkładu: ramowo w godz. 6-23: M1 co ok. 6-7 minut, M2 wg niedzielnego rozkładu jazdy; do godz. 6 i po godz. 23: M1 i M2 co ok. 10 minut.