Pogoda w Warszawie. Prognoza na 19-21 czerwca

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się bardzo ciepłego weekendu, który rozpocznie się już w piątek, 19 czerwca. Temperatura będzie rosła, osiągając swoje maksimum w sobotę, kiedy to na termometrach zobaczymy 30 stopni Celsjusza. Aura nie będzie jednak przez cały czas stabilna – o ile pierwsze dwa dni upłyną pod znakiem słońca, o tyle końcówka weekendu przyniesie zmianę w postaci większego zachmurzenia i niewielkich opadów.

Przez cały weekend wiatr pozostanie słaby i nie będzie miał większego wpływu na odczuwalną temperaturę, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Piątek: bardzo ciepły wstęp do weekendu

Weekend w stolicy rozpocznie się już w piątek bardzo przyjemną, letnią aurą. Tego dnia temperatura maksymalna sięgnie blisko 29 stopni Celsjusza, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz po pracy. Noc będzie również ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Niebo nie będzie w pełni bezchmurne – prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, ale słońce będzie regularnie się przez nie przebijać. Co ważne, w piątek nie należy spodziewać się opadów deszczu.

Sobota: kulminacja ciepła i bezchmurne niebo

Sobota będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem weekendu w Warszawie. To właśnie wtedy termometry wskażą 30 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień idealnym na całodniowy wypoczynek na świeżym powietrzu. Co więcej, niebo będzie całkowicie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się pełnią słońca. Noc z soboty na niedzielę również zapowiada się ciepło – temperatura nie spadnie poniżej 17 stopni. Tego dnia pogoda nie powinna sprawić żadnych niespodzianek, a opady nie są przewidywane.

Niedziela: zmiana aury i niewielki deszcz

W niedzielę pogoda w Warszawie pokaże nieco inne oblicze. Choć nadal będzie bardzo ciepło, a temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie blisko 30 stopni, to nad miastem zbiorą się chmury. Zachmurzenie będzie duże, co znacznie ograniczy dostęp słońca. Wraz ze zmianą na niebie pojawi się również niewielki deszcz. Prognozowane opady nie będą intensywne, ale mogą pokrzyżować niektóre plany. Niedzielna noc będzie najcieplejszą w trakcie weekendu, z temperaturą minimalną w okolicach 19 stopni Celsjusza.

Jak spędzić ten weekend w stolicy?

Prognoza pogody wyraźnie sugeruje, by plany na świeżym powietrzu skoncentrować w pierwszej części weekendu. Piątkowe popołudnie i cała sobota to doskonały czas na spacery, wycieczki rowerowe czy odpoczynek w jednym z miejskich parków. Bezchmurne niebo i 30 stopni w sobotę szczególnie zachęcają do aktywności nad wodą lub organizacji spotkań na zewnątrz. Z kolei w niedzielę warto być przygotowanym na zmianę aury. Duże zachmurzenie i możliwość przelotnych opadów sprawiają, że może to być lepszy dzień na krótsze wyjścia lub zaplanowanie takich aktywności, które w razie deszczu będzie można przenieść do zamkniętych obiektów.

Dane pogodowe: OpenWeather