Dwie nastolatki o tym samym imieniu, z tej samej ulicy. Dwa wypadki i śmierć w szpitalach

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-06-17 21:48

Oliwia D. miała 19 lat. Oliwia W. lat 15. Chociaż trudno w to uwierzyć obie mieszkały na tej samej ulicy w Aleksandrówce w pow. kozienickim. Obie zmarły w szpitalach po wypadkach, do których doszło w odstępie zaledwie kilku miesięcy. Obie spoczęły na tym samym cmentarzu. W przypadku obu spraw prokuratura sprawdza, czy już na etapie transportu medycznego doszło do zaniedbań, które doprowadziły do śmierci dziewczyn.

karetka
Autor: Fotodax/ Shutterstock

BMW uderzyło w betonowy słup. Nie żyje 19-letnia Oliwia

Do wypadku, w którym uczestniczyła 19-letnia Oliwia D., doszło w sobotę, 16 maja, w Kozienicach. BMW, którym jechała z dwiema innymi osobami, uderzyło w betonowy słup ogrodzeniowy. Według relacji rodziców dziewczyny, którzy błyskawicznie zjawili się na miejscu, po wypadku dziewczyna była nieprzytomna, ale oddychała.

- Nikt nic nam nie mówił, chciałam podejść, ale policjant mnie zatrzymał. Poprosiłam, żeby nam chociaż powiedział, czy jest w porządku, czy Oliwia oddycha. Poszedł zapytać, a kiedy wrócił powiedział, że jest stabilna, oddycha sama i odzyskała przytomność. A potem już zabrali ją do karetki. Co się działo wewnątrz nie wiemy, bo nie pozwalali nam podejść - opowiadała mama Oliwii w rozmowie z portalem echodnia.eu,

Rodzice zastanawiają się, jak to możliwe, że kilka minut po przewiezieniu Oliwii na SOR Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie w Radomiu, jej stan był już krytyczny. - Lekarz powiedział nam, że Oliwia jest w stanie krytycznym, że oczy są sztywne, źrenice nie reagują, ma obrzęk mózgu z niedotlenienia. Mówił, że musiał ją intubować raz jeszcze, bo w karetce to było zrobione źle. Że miała bardzo dużo treści pokarmowej, piany i krwi w płucach. Musiał to odsysać. Usłyszeliśmy, że rurka do intubacji miała za małą średnicę, to była rurka dla dziecka! Nie dla dorosłej kobiety. I była źle założona, do samego końca - mówił portalowi echodnia.eu tata dziewczyny.

Polecany artykuł:

BMW roztrzaskane w drobny mak, kierowca nie żyje. Tragiczny finał spotkania z ł…

Oliwię odłączono od respiratora we wtorek, 19 maja, a sprawę jej śmieci bada prokuratura.

Jak informowała we wtorek (16 czerwca) PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź, sprawa śmierci Oliwii D. badana jest dwutorowo przez śledczych z Kozienic. Analizowane są przyczyny wypadku z 16 maja w Kozienicach, w którym BMW uderzyło w betonowy słup oraz prawidłowość działań medycznych. Śledztwo w drugim wątku wszczęto po zawiadomieniu rodziców 19-latki, którzy wskazują na nieprawidłowości w działaniach ekipy pogotowia ratunkowego oraz wątek poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. „Końcowo w sprawie powołany zostanie zespół biegłych lekarzy medycyny sądowej, który wypowie się co do przyczyny zgonu kobiety, jak i w kwestii ewentualnej odpowiedniości za ten zgon osób, na których ciążył obowiązek opieki nad zmarłą pacjentką” - wyjaśniła prok. Góźdź.

Polecany artykuł:

Sabina odeszła za Tęczowy Most. Była ostatnią niedźwiedzicą w Warszawskim ZOO. …

Szpital odpiera zarzuty rodziców Oliwii

SP ZZOZ w Kozienicach przekazał PAP, że przeprowadzona analiza dokumentacji oraz wyjaśnień personelu wykazała, iż świadczenia medyczne „były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi standardami, wskazaniami wiedzy medycznej właściwymi dla zaistniałych okoliczności zdrowotnych oraz pozostawały w ścisłej spójności z obowiązującymi procedurami postępowania w podobnych przypadkach medycznych”. Szpital poinformował również, że lekarz uczestniczący w akcji nadal pracuje w pogotowiu i pełni dyżury. Placówka podkreśliła, że z uwagi na prowadzone czynności śledcze, do czasu ich zakończenia nie będzie udzielać dalszych komentarzy w tej sprawie. - Dostrzegając i rozumiejąc tragizm sytuacji, wskazujemy, że mamy świadomość, iż sprawą śmierci pani Oliwii (...) zajmują się dedykowane do tego służby i instytucje, które po weryfikacji wszelkich relewantnych okoliczności dokonają adekwatnych ustaleń. Uważamy, że dopiero wówczas właściwym i odpowiedzialnym będzie wskazywanie winnych i rozprawianie o konsekwencjach - podkreśliła dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach Ewa Gizicka.

Polecany artykuł:

Oprawca Mai z Mławy stanie przed sądem. Adwokat ujawnia potencjalny termin proc…

Zaskakująco podobne wątki w sprawie innego wypadku

Co ciekawe, niezwykle podobna jest również sprawa śmierci 15-letniej Oliwii W. Co jeszcze ciekawsze, nastolatka mieszkała w tej samej miejscowości i na tej samej ulicy co zmarła 19-latka. Podobnie jak ona trafiła do szpitala po wypadku. Tam jej życie dobiegło końca. Obie dziewczyny spoczęły na tym samym cmentarzu.

Do wypadku Oliwii W. doszło 26 listopada 2025 roku w Pionkach pod Radomiem. 15-latka została potrącona przez Volkswagena na oznakowanym przejściu dla pieszych, gdy szła do szkoły. Jak podaje portal echodnia.eu ranną dziewczynę karetka pogotowia zabrała do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, czyli tej samej placówki, do której kilka miesięcy później trafiła 19-letnia Oliwia D.

Mimo walki lekarzy młodej dziewczyny nie udało się uratować. Oliwia W. zmarła 9 grudnia minionego roku.

Polecany artykuł:

Smród padłych zwierząt nie daje im żyć. Rodzice boją się o dzieci. „Może dojść …

Prok Aneta Góźdź potwierdziła, że Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu prowadzi podobne postępowanie, jak w przypadku śmierci 19-letniej Oliwii.

W tej sprawie śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie, która spowodowała wypadek, a odrębne postępowanie dotyczy działań lekarza pogotowia. Doniesienie w tym wątku złożyli medycy ze szpitala w Radomiu, którzy już na etapie transportu medycznego dopatrzyli się błędów mogących przyczynić się do zgonu dziewczynki.

Jednak jak podkreśla portal echodnia.eu, w tym przypadku w karetce dyżur pełnił inny lekarz niż w przypadku 19-latki. Jak dowiedział się portal, lekarz ten nadal pracuje w pogotowiu, jednak już nie w Pionkach.

Polecany artykuł:

Zabił muchę na klaczy, Klara krwawo się zemściła: "Stachu stracił siedem zębów …

Czy to możliwe, że te dwie tragiczne śmierci nastoletnich dziewcząt z tej samej miejscowości to jedynie chichot losu i czysty przypadek? A może to coś więcej? Może jednak już na etapie transportu do szpitala można było zrobić więcej? Lepiej? Skuteczniej? Może zawinił człowiek? A może procedury? Niestety na razie możemy w tych kwestiach jedynie gdybać. Odpowiedzi na te pytania przyniosą dopiero prokuratorskie śledztwa.

BMW owinęło się wokół drzewa
Sonda
Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL RADOM
PROKURATURA
ŚMIERĆ NASTOLATEK
KARETKA POGOTOWIA