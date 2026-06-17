Sabina odeszła za Tęczowy Most. Była ostatnią niedźwiedzicą w Warszawskim ZOO. „Kończy się pewna era”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-17 11:43

Warszawskie ZOO przekazało niezwykle smutne wieści. Kilka dni temu za Tęczowy Most odeszła Sabina - ostatnia niedźwiedzica ze stołecznego ogrodu zoologicznego. Przed laty trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku. Według szacunków niedźwiedzica miała już skończone 40 lat. „Wraz z Sabiną kończy się pewna era” - podaje Warszawskie ZOO.

Sabina odeszła za Tęczowy Most. Była ostatnią niedźwiedzicą w Warszawskim ZOO. „Kończy się pewna era”
Autor: Warszawskie ZOO, Opiekunowie Sabiny/ Facebook

Niedźwiedzica Sabina odeszła za Tęczowy Most

Niezwykle smutne wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazało Warszawskie ZOO. Opiekunowie musieli pożegnać wyjątkową podopieczną. Za Tęczowy Most kilka dni temu odeszła Sabina - ostatnia niedźwiedzica w Warszawskim ZOO. Jak zaznaczyli w obszernym i niezwykle emocjonalnym wpisie pracownicy stołecznego ogrodu zoologicznego, Sabina żyła najdłużej z trójki niedźwiedzi, które trafiły do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku. Mała i Grześ odeszli już kilka lat temu. Sabina według szacunków miała skończone 40 lat, co oznaczało, że była już bardzo sędziwym zwierzęciem.

„Wraz z Sabiną kończy się pewna era. Była z nami od 2007 roku, przeżyliśmy razem wiele zabawnych i ciekawych chwil, bywały też cięższe momenty. Udało nam się zbudować z nią silną więź, ufała nam i lubiliśmy się nawzajem” - wspominają opiekunowie Sabiny. „Saba była niedźwiedziem niezwykłym. Za młodu bywała nieobliczalna i szalona, z czasem stała się bardziej stateczna i dystyngowana, choć nigdy nie straciła swojego temperamentu. Lubiła jeść owoce, tarzać się w pomarańczach, spać w słomie i niszczyć co się da” - dodają.

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Niedźwiedzica odeszła we śnie

Jak podają pracownicy Warszawskiego ZOO, Sabinie już od dłuższego czasu doskwierały problemy wieku starczego. Miała zmiany zwyrodnieniowe w stawach, zaćmę i problemy z zębami. Z tego powodu niedźwiedzica była pod ciągłą kontrolą weterynaryjną. W ostatnich tygodniach zauważalnie "przycichła". Miała mniejszy apetyt, więcej spała i odpoczywała.

„Sabinka odeszła spokojnie we śnie” - przekazali opiekunowie niedźwiedzicy. „Będzie nam jej bardzo brakowało, była wspaniałym niedźwiedziem, z niezwykłą historią. Hasaj za Tęczowym Mostem, Saba” - dodają.

„Hasaj wolna w rajskich krainach”

Pod wpisem pracowników Warszawskiego ZOO pojawiła się fala komentarzy. Miłośnicy ogrodu zoologicznego żegnają uwielbianą "misię". Oto kilka wybranych komentarzy:

„Poczciwa mordeczko ostatnio Cię odwiedziłam ale nie widziałam, gdzieś się skryłaś. Hasaj wolna w rajskich krainach”

„Bądź szczęśliwa za tęczowym mostem”

„Pamiętam ją bardzo dobrze ! Odpoczywaj w spokoju, piękna”

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