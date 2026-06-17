Sabina odeszła za Tęczowy Most. Była ostatnią niedźwiedzicą w Warszawskim ZOO. „Kończy się pewna era”

Niedźwiedzica Sabina odeszła za Tęczowy Most

Niezwykle smutne wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazało Warszawskie ZOO. Opiekunowie musieli pożegnać wyjątkową podopieczną. Za Tęczowy Most kilka dni temu odeszła Sabina - ostatnia niedźwiedzica w Warszawskim ZOO. Jak zaznaczyli w obszernym i niezwykle emocjonalnym wpisie pracownicy stołecznego ogrodu zoologicznego, Sabina żyła najdłużej z trójki niedźwiedzi, które trafiły do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku. Mała i Grześ odeszli już kilka lat temu. Sabina według szacunków miała skończone 40 lat, co oznaczało, że była już bardzo sędziwym zwierzęciem.

„Wraz z Sabiną kończy się pewna era. Była z nami od 2007 roku, przeżyliśmy razem wiele zabawnych i ciekawych chwil, bywały też cięższe momenty. Udało nam się zbudować z nią silną więź, ufała nam i lubiliśmy się nawzajem” - wspominają opiekunowie Sabiny. „Saba była niedźwiedziem niezwykłym. Za młodu bywała nieobliczalna i szalona, z czasem stała się bardziej stateczna i dystyngowana, choć nigdy nie straciła swojego temperamentu. Lubiła jeść owoce, tarzać się w pomarańczach, spać w słomie i niszczyć co się da” - dodają.

Niedźwiedzica odeszła we śnie

Jak podają pracownicy Warszawskiego ZOO, Sabinie już od dłuższego czasu doskwierały problemy wieku starczego. Miała zmiany zwyrodnieniowe w stawach, zaćmę i problemy z zębami. Z tego powodu niedźwiedzica była pod ciągłą kontrolą weterynaryjną. W ostatnich tygodniach zauważalnie "przycichła". Miała mniejszy apetyt, więcej spała i odpoczywała.

„Sabinka odeszła spokojnie we śnie” - przekazali opiekunowie niedźwiedzicy. „Będzie nam jej bardzo brakowało, była wspaniałym niedźwiedziem, z niezwykłą historią. Hasaj za Tęczowym Mostem, Saba” - dodają.

„Hasaj wolna w rajskich krainach”

Pod wpisem pracowników Warszawskiego ZOO pojawiła się fala komentarzy. Miłośnicy ogrodu zoologicznego żegnają uwielbianą "misię". Oto kilka wybranych komentarzy:

„Poczciwa mordeczko ostatnio Cię odwiedziłam ale nie widziałam, gdzieś się skryłaś. Hasaj wolna w rajskich krainach”

„Bądź szczęśliwa za tęczowym mostem”

„Pamiętam ją bardzo dobrze ! Odpoczywaj w spokoju, piękna”

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