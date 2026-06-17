Oprawca Mai z Mławy stanie przed sądem. Adwokat ujawnia potencjalny termin procesu Bartosza G.

Tragiczny finał poszukiwań Mai

Maja Kowalska zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej poszukiwania poruszyły mieszkańców Mławy i okolic, a rodzina, znajomi i policja do końca wierzyli, że dziewczyna wróci cała i zdrowa. Niestety nadzieja zamieniła się w rozpacz. Ciało 16-latki odnaleziono, a podejrzanym o jej zabójstwo został 17-letni wówczas Bartosz G.

Po tragedii młody mężczyzna uciekł z Polski do Grecji z wycieczką szkolną. Tam został zatrzymany. Po ponad półrocznej batalii prawnej sprowadzono go do kraju w święta Bożego Narodzenia. Usłyszał zarzut zabójstwa, ale nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Podczas doprowadzenia do prokuratury pozował zgromadzonym reporterom.

Biegli ocenili poczytalność podejrzanego

Jednym z kluczowych momentów śledztwa była opinia sądowo-psychiatryczna. Powstała po czterotygodniowej obserwacji Bartosza G., prowadzonej przez zespół pięciu biegłych. Jak wynika z ustaleń ekspertów, nie ma podstaw do podważania jego poczytalności w chwili czynu.

Oznacza to, że zdaniem biegłych podejrzany mógł rozpoznać znaczenie swojego działania i pokierować swoim postępowaniem. Specjaliści uznali także, że 18-latek może brać udział w postępowaniu i świadomie korzystać z prawa do obrony.

– Do prokuratury wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca podejrzanego Bartosza G. – przekazał prokurator Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Prokuratura czeka na ostatnią ekspertyzę

Śledczy wystąpili już do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztowania Bartosza G. o kolejne trzy miesiące. Do zamknięcia śledztwa potrzebna jest jeszcze ostatnia ekspertyza biegłych, tzw. opinia cyfrowa. Dopiero po jej wpłynięciu strony postępowania będą mogły zapoznać się z aktami sprawy.

Chodzi o podejrzanego Bartosza G., jego trzech obrońców oraz pełnomocnika rodziny śp. Mai Kowalskiej. Początkowo prokuratura planowała zakończyć śledztwo do końca czerwca tego roku, ale termin uległ zmianie z powodu oczekiwania na opinie biegłych.

Rodzina czeka na sprawiedliwość

Pełnomocnik rodziny Mai, mecenas Wojciech Kasprzyk, liczy, że akt oskarżenia zostanie skierowany do sądu jak najszybciej.

– Mam nadzieję, że w końcu zakończy się postępowanie przygotowawcze i zostanie skierowany akt oskarżenia – mówi w rozmowie z „SE”.

Jeśli ostatnie czynności pójdą zgodnie z planem, proces może ruszyć jesienią. Po miesiącach bólu i czekania rodzina chce jednego: prawdy i odpowiedzi na pytanie, które wciąż rozrywa serca najbliższych. Dlaczego 16-letnia Maja musiała zginąć?

Bartoszowi G., który przebywa w areszcie śledczym w Płocku grozi 30 lat więzienia.

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