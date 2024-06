Weekend wakacyjny „Łączy nas Mazowsze”

Już w najbliższy weekend (29-30.06) położony w urokliwym Lesznie k. Warszawy Julinek Park zaprosi do świata pełnego tajemniczych opowieści oraz niezwykłych postaci, które wypełniają historię Mazowsza. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego syrenka stała się symbolem Warszawy, jakie są sposoby na stawienie czoła niebezpiecznemu wzrokowi Bazyliszka oraz skąd pochodzi popularne powiedzenie „Bieda aż piszczy” – odpowiedzi na te pytanie poznacie podczas spektaklu „Legendy Mazowsza” w wykonaniu ALE Circus Dance Company oraz Marysi i Juliana. Ci wspaniali artyści zgłębią przed Wami tajemnice przekazywane z pokolenia na pokolenie, przekażą wiedzę o najpiękniejszych zabytkach, najsłynniejszych legendach i historiach Mazowsza. A to wszystko w widowiskowej, cyrkowej interpretacji!

„Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

HARMONOGRAM 29-30.06

11:00 – Poznaj dawną bazę cyrkową – Mała scena

12:15 – Mini pokaz cyrkowy – Mała scena

13:00 – Lekcje Muzealne „ Arena Wolna! Tradycja i historia Cyrku” – Wystawa Sztuki Cyrkowej

13:30 - Warsztaty cyrkowe – Namiot animacji

13:30 – Piana Party – Park Wodny

14:00 – Spektakl „Legendy Mazowsza” – ALE CIRCUS DANCE COMPANY - Duża Arena

15:00 – Warsztaty „Poznaj Legendy Mazowsza” – Mała scena

16:00 – Spektakl „Legendy Mazowsza” – ALE CIRCUS DANCE COMPANY - Duża Arena

17:30 – Mini disco i buble show – Mała scena

i Autor: materiały prasowe

Weekend pełen aktywności

Niezmiennie, czekają na Was wszystkie znane i uwielbiane atrakcje, gwarantujące wyjątkową, jakościową rozrywkę blisko natury. Wśród nich znajdują się m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

Wyjątkowy Park Wodny pod gołym niebem z basenem o głębokości do 2 metrów, 5 zjeżdżalniami, kurtynami i armatkami wodnymi gwarantuje najmłodszym miłośnikom wodnej rozrywki wspaniałą zabawę. Znajduje się tam również strefa z ograniczoną ilością wody (spray park), a komfort kąpieli zapewnia temperatura wody od 25 do 28 stopni Celsjusza. Z kolei w strefie relaksu, na jednym z 2000 leżaków, można cieszyć się wakacyjną aurą.

W Julinku działa również Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz parcelami zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. To świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, które ze względu na lokalizację kempingu, mogą cieszyć się bliskim dostępem do parku wodnego i niezliczonej ilości atrakcji oferowanych przez Julinek Park. Położony w sercu natury kemping jest także doskonałą bazą wypadową dla pieszych wędrówek oraz przejażdżek rowerowych po urokliwych trasach Puszczy Kampinoskiej, co przypadnie do gustu każdemu, kto ceni sobie spokój i poszukuje chwili wytchnienia. Julinek CAMP zapewnia wszystkie udogodnienia dla komfortowego pobytu m.in. sanitariaty z prysznicami i toaletami, bieżącą wodę, przyłącze do prądu, miejsce na ognisko i grill oraz WI-FI.

Julinek Park to także idealne miejsce do stworzenia niezapomnianych wspomnień, korzystając z piękna przyrody i bogatej oferty atrakcji. Czarujące otoczenie stanowi znakomitą oprawę dla wyjątkowych wydarzeń, takich jak komunie, wesela, pikniki czy eventy biznesowe, które można tu zorganizować. Unikalna przestrzeń o cyrkowej historii, świetna lokalizacja i smaczne jedzenie z pewnością pomogą w celebracji ważnych chwil.

Mamy fantastyczną wiadomość! Od poniedziałku do czwartku od godz. 15:00, bilety popołudniowe do Julinek Parku można nabyć za połowę ceny. Bilety można zakupić online na stronie www.julinek.com.pl lub bezpośrednio w kasie przed wejściem.