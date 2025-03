Weekendowe utrudnienia na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Mniej pociągów, skrócone trasy i zamknięte perony

Weekendowe utrudnienia na Dworcu Zachodnim w Warszawie

Prace na stacji Warszawa Zachodnia obejmą roboty dodatkowe i wykończeniowe w rejonie peronu nr 1 WKD. W związku z tym, tor nr 1 na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD zostanie zamknięty. Pociągi na tym odcinku będą kursować dwukierunkowo po torze nr 2. Oznacza to, że pociągi z Komorowa dojadą tylko do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie, a do stacji Warszawa Śródmieście WKD dotrze tylko co drugi pociąg.

Częstotliwość kursowania pociągów na terenie Warszawy spadnie do średnio 35 minut w jednym kierunku między granicą miasta a przystankiem Warszawa Aleje Jerozolimskie, a między tym przystankiem a stacją Warszawa Śródmieście WKD – do 70 minut.

Komunikacja zastępcza i honorowanie biletów

W związku z utrudnieniami, WKD wprowadzi komunikację zastępczą. Bilety WKD będą honorowane w wybranych środkach transportu publicznego ZTM (autobusy, tramwaje, SKM) na określonych trasach. Dodatkowo, bilety okresowe WKD będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście.

Na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy między pociągami WKD a pojazdami ZTM. Pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusów linii 127, 517, N35, N85, 717, 158, 178, 187 i 191, pociągów SKM linii S1, S2 i S3 oraz tramwajów linii 1, 9 i 15. Pasażerowie rozpoczynający podróż komunikacją ZTM zobowiązani są do odręcznego skasowania biletów jednorazowych.

Wszystkie pociągi dojeżdżające do i odjeżdżające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD lub przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie będą kursować do/z Grodziska Mazowieckiego Radońskiej. Połączenia do/z Milanówka będą realizowane tylko do/z Komorowa, gdzie będzie obowiązywała przesiadka z czasem oczekiwania do 12 minut. Przesiadka będzie również możliwa na dowolnym przystanku między Komorowem a Podkową Leśną Zachodnią.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM

Dodatkowo, pasażerowie SKM linii S1 i S2 również muszą liczyć się z utrudnieniami. Z powodu wyłączenia z ruchu peronu nr 2 na stacji Warszawa Zachodnia, pociągi będą odjeżdżały z peronów nr 3 i 4. Możliwe są opóźnienia.

"Z powodu całkowitego wyłączenia z ruchu przez zarządcę infrastruktury peronu nr 2 stacji Warszawa Zachodnia (odjazdy w kierunku WSCHODNIM), od piątku (21 marca) do niedzieli (23 marca) włącznie, będą występowały utrudnienia i możliwe opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2. W tym czasie, pociągi SKM S1 i S2 będą odjeżdżały w obu kierunkach z peronów nr 3 oraz nr 4 na stacji Warszawa Zachodnia. W związku z tym, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na komunikaty głosowe i te prezentowane na wyświetlaczach" - przekazano w komunikacie.