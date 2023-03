i Autor: Ruch Solidarności Klimatycznej/TWITTER Aktywiście w Biurze Prawa i Sprawiedliwości

Weszli do biura poselskiego i przykleili się do ściany! Szokujące sceny w centrum stolicy

plis | PAP 16:06

Ruch Solidarności Klimatycznej szokuje! Aktywiści weszli do biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości i przykleili się do ściany. Niektórzy z protestujących przykuli się też kajdankami do kaloryfera. Ta akcja całkowicie sparaliżowała pracę biura. Po godzinnej akcji społecznicy zostali zatrzymani i przewiezieni do ochockiej komendy.