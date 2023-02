i Autor: Pixabay Weterynarz nie chciała uśpić psa. Właściciel czworonoga rzucił się na nią z pięściami!



Do skandalicznej sytuacji doszło w Otwocku. Do gabinetu weterynaryjnego ze swoim psem przyszedł mężczyzna i zażądał uśpienia czworonoga. Gdy lekarka odmówiła, 33-latek rzucił się na nią z pięściami! Na ten wybuch agresji zareagował również pies, który pogryzł kobietę. Ranna trafiła do szpitala. Sprawę nadzoruje prokuratura.