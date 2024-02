Wichury nad Polską, IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia!

Wichury na Polską, IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia!

W woj. pomorskim w nocy strażacy otrzymali 30 zgłoszeń dotyczących skutków gwałtownej pogody. Gdański Ogród Zoologiczny jest zamknięty do odwołania. Na jeden z samochodów na terenie województwa spadł konar drzewa. Ostrzeżenie przed wiatrem dotycząc województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. W ostatnim porywy wiatru sięgają nawet 95 km/h. Średnio wynoszą natomiast od około 55 km/h do 65 km/h.

IMGW wydało też ostrzeżenia przed roztopami w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i opolskim. Z komunikatów wynika, że także w woj. podkarpackim okresami wieje dość silny i porywisty wiatr, którego średnia prędkość wynosi od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach osiąga do 60 km/h, lokalnie możliwe są porywy osiągające do 75 km/h.

Należy na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe, bo to może być dopiero początek wichur w kraju. W czasie silnego wiatru lepiej nie wychodzić na zewnątrz.

W woj. podkarpackim okresami wieje dość silny i porywisty wiatr, którego średnia prędkość wynosi od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach osiąga do 60 km/h, lokalnie możliwe są porywy osiągające do 75 km/h. W najbliższych godzinach wiatr nieco osłabnie.