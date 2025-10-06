Do tragicznego pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godziny 0:20, w miejscowości Ulatowo-Pogorzel w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim. Zapłonął drewniany dom o powierzchni około 50 metrów kwadratowych. A w chwili dojazdu zastępów straży pożarnej budynek był już całkowicie objęty pożarem. Akcja gaśnicza trwała około pięciu godzin. Strażacy nie mogli wejść do środka z powodu intensywnego ognia. Dopiero po ugaszeniu pożaru przeszukali pogorzelisko, gdzie znaleźli ciało 92-letniego mężczyzny.

Jak poinformowała podisnp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, „podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli zwłoki najprawdopodobniej samotnie tam zamieszkującego mężczyzny w wieku 92 lat”.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od kuchni węglowej. − Możliwą przyczyną pożaru było zaprószenie ognia od kuchni węglowej, która znajdowała się w tym drewnianym domu − podsumowała asp. Ilona Cichocka z policji w Przasnyszu w rozmowie z Wirtualną Polską.

Tragedia dotknęła także sąsiada zmarłego 92-latka. 64-letni mężczyzna, który obserwował akcję ratunkową, w pewnym momencie upadł na ziemię. − Był na posesji obok. Prawdopodobnie w wyniku silnego wzburzenia emocjonalnego źle się poczuł. 64-latek wymagał hospitalizacji, został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł − przekazała asp. Ilona Cichocka w rozmowie z reporterem Wirtualnej Polski. W związku z wydarzeniem prokuratura wszczęła śledztwo.

− Powołamy biegłego z zakresu pożarnictwa, którego zadaniem będzie ustalenie szczegółów zdarzenia − powiedziała Małgorzata Ochman z prokuratury rejonowej w Przasnyszu.

Policja apeluje do rodzin i sąsiadów seniorów, zwłaszcza tych mieszkających samotnie w drewnianych domach, o wzmożoną czujność w sezonie grzewczym. Podisnp. Kucharska przypomina o kluczowych krokach dla bezpieczeństwa seniorów:

Regularne sprawdzanie stanu technicznego domu i instalacji grzewczej oraz elektrycznej,

Montaż czujników dymu i tlenku węgla,

Utrzymywanie stałego kontaktu z bliskimi,

Edukacja w zakresie zasad bezpieczeństwa.

Regularne wizyty i rozmowy pozwalają na szybką reakcję w razie niebezpieczeństwa. Policja zachęca także do przypominania seniorom o ostrożnym korzystaniu z urządzeń grzewczych i otwartego ognia, aby zapobiec podobnym tragediom.

