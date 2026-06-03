Więcej policji na drogach w Polsce. Posypią się mandaty, nie będzie litości

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-06-03 12:12

Zbliżający się długi weekend przyniesie wzmożony ruch na drogach, a bezpieczeństwa kierowców, motocyklistów, rowerzystów czy pieszych pilnować będą policjanci. Tradycyjnie już na popularnych trasach spodziewać się można większej liczby patroli. Funkcjonariusze apelują o rozsądek za kierownicą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa, których łamanie skończy się mandatem.

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Autor: SHOX ART/ Pexels.com

Policja apeluje przed długim weekendem

"Przed nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. [...] Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - przekazali w komunikacie z 3 czerwca przedstawiciele Polskiej Policji.

Jak przypomnieli, przed wyruszeniem w drogę należy sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zabezpieczyć bagaże i z wyprzedzeniem zaplanować trasę, która poprowadzi do celu podróży. Trzeba też pamiętać o pasach bezpieczeństwa oraz przewożeniu dzieci w fotelikach. Pod żadnym pozorem nie można wsiadać za kierownicę będąc nietrzeźwym.

"Ważnym elementem służby będzie również dyscyplinowanie kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości. Przypominamy, że policjanci wykorzystują w służbie laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy wyposażone w wideorejestrator. Kierujących, zwłaszcza motocyklistów, przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością na drodze" - zaznaczyli mundurowi.

Więcej policji na drogach, łamiący przepisy skończą z mandatami

Komunikat przed długim weekendem wydali również funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, którzy podkreślili, że bezpieczeństwo na drodze jest odpowiedzialnością wszystkich uczestników ruchu. - Policjanci ruchu drogowego będą zwracać szczególną uwagę na prędkość, stan trzeźwości kierujących, prawidłowe przewożenie pasażerów, w tym dzieci, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz zachowania zagrażające innym uczestnikom ruchu. Funkcjonariusze będą również reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących jednośladami i hulajnogami elektrycznymi - przekazał asp. Kamil Sobótka.

Zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu podkreślił natomiast, że wzmożone działania będą prowadzone przez mundurowych w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa może się oczywiście skończyć niemałym mandatem, ale też większymi konsekwencjami w przypadku poważniejszych zdarzeń. Warto więc podejść do planowanych wyjazdów odpowiedzialnie, by nie narazić siebie i innych uczestników ruchu na utratę zdrowia czy nawet życia.

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