Wieczór kawalerski z finałem w celi. Pan młody nieźle narozrabiał. Został zatrzymany

W miniony weekend w jednym z ośrodków wypoczynkowych w okolicach Góry Kalwarii odbywał się wieczór kawalerski. Impreza, jak to zwykle bywa, miała być pełna śmiechu, toastów i niezapomnianych wspomnień. Niestety, nastroje dopisywały nieco za bardzo, a zabawa wymknęła się spod kontroli. Na miejsce wezwano policję. Właściciele obiektu wskazali 31-letniego przyszłego pana młodego i jego 29-letniego brata jako głównych sprawców zamieszania.

"Po przybyciu pod wskazany adres, policjanci zastali właścicieli obiektu, którzy wskazali najbardziej "aktywną" postać wieczoru. Okazało się, że jest to 31-letni przyszły pan młody, którego zachowanie stało się nie tylko nieakceptowalne, ale również niebezpieczne" - relacjonuje podkom. Magdalena Gąsowska.

Z relacji świadków wynikało, że pan młody przewracał przedmioty w budynku, wykrzykiwał wulgaryzmy oraz szkodził lusterko i szybę w zaparkowanym samochodzie.

Narkotyki w kieszeni przyszłego pana młodego

Na widok mundurowych mężczyzna nie uspokoił się. Jak czytamy w komunikacie policji, zaczął „znieważać funkcjonariuszy i wykrzykiwać w ich kierunku wulgarne słowa”. W ślad za nim poszedł jego 29-letni brat, również uczestnik imprezy. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Badanie alkomatem wykazało, że młodszy z nich miał blisko 1,5 promila, a starszy – ponad 1 promil alkoholu we krwi.

To jednak nie był koniec problemów. Podczas przeszukania 31-latka, w jego kieszeni znaleziono narkotyki. Jak później ustalono, była to marihuana.

Noc w celi i poważne zarzuty

Mężczyźni noc spędzili w policyjnych celach. Następnego dnia usłyszeli zarzuty.

„Następnego dnia usłyszeli zarzuty znieważenia funkcjonariuszy za co grozi im kara do roku pozbawienia wolności. Starszy z nich dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających, za które przewidziana jest kara do 3 lat więzienia” – przekazała podkom. Magdalena Gąsowska.

O tym wieczorze kawalerskim panowie z pewnością długo nie zapomną – choć niekoniecznie z powodu dobrej zabawy. Co panna młoda myśli o takim "pożegnaniu wolności"? Możemy tylko się domyślać. Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.