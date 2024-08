i Autor: POLICJA Wielka draka w urzędzie. Zatrzymali pracownika podczas przyjęcia łapówki. „Miał doświadczenie zawodowe”

Pracownik został zatrzymany na gorącym uczynku. Policjanci wyprowadzili go z urzędu miejskiego w kajdankach. 58-letni mężczyzna został aresztowany za przyjęcie łapówki w wysokości 1000 złotych. Przewieziono go do prokuratury, gdzie postawiono mu zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją publiczną. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.