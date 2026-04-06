Wielka przebudowa Al. Jerozolimskich w Warszawie. Znamy pierwsze szczegóły

Przetarg na projekt przebudowy Al. Jerozolimskich w Warszawie

Komunikat opublikowany przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ujawnia, że w przetargu na zaprojektowanie rozbudowy Al. Jerozolimskich najkorzystniejszą finansowo opcję przedstawiło przedsiębiorstwo Vogel Bahn, oczekując blisko 2,2 miliona złotych. Z kolei najwyżej wyceniła swoje usługi firma Infra - Centrum Doradztwa (prawie 4,3 miliona złotych). Teraz stołeczni urzędnicy dokładnie przeanalizują wszystkie nadesłane propozycje, co pozwoli wyłonić ostatecznego wykonawcę.

Zwycięzca procedury przetargowej będzie miał dokładnie 16 miesięcy od momentu zawarcia kontraktu na realizację całego zlecenia. Główne zadania wykonawcy obejmą przygotowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, a także zdobycie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Dopiero po sfinalizowaniu tego etapu przygotowawczego drogowcy będą mogli wkroczyć na plac budowy.

Nowa jezdnia i ścieżki rowerowe od ulicy Niemcewicza do placu Zawiszy

Infrastruktura drogowa w tym rejonie przejdzie dużą metamorfozę. Głównym założeniem inwestycji jest dobudowanie drugiej jezdni na odcinku łączącym ulicę Niemcewicza z Placem Zawiszy. Oprócz tego projekt obejmuje stworzenie nowoczesnych dróg rowerowych i ciągów pieszych, a także kompleksową wymianę latarni oraz budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca zadba również o posadzenie świeżej zieleni. Docelowo efekt prac ma zwiększyć bezpieczeństwo i przełożyć się na podwyższenie komfortu osób korzystających z drogi.

- Zakres inwestycji obejmuje również budowę łącznika Al. Jerozolimskich z ul. Grójecką, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pl. Zawiszy. Nowe zagospodarowanie pasa drogowego w czytelny sposób podzieli przestrzeń na strefy dla kierowców, rowerzystów i pieszych, tworząc bezpieczniejszą, bardziej funkcjonalną i estetyczną przestrzeń miejską - podkreślili przedstawiciele Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, dodając, że roboty zostaną odpowiednio skoordynowane z nadchodzącą rozbudową Grójeckiej między Pl. Zawiszy i Pl. Narutowicza.

37

