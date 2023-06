Wielka radość w warszawskim ZOO. Ten maluch skradł nasze serca!

i Autor: WARSZAWSKIE ZOO Wielka radość w warszawskim ZOO. To pierwsze w tym roku pisklę pawia kongijskiego! Ten maluch skradł nasze serca!

CUD NARODZIN

To wspaniałe wieści! Cudowna wiadomość dotarła do nas prosto w warszawskiego ZOO. Wykluło się pierwsze w tym roku pisklę pawia kongijskiego! – Fakt ten bardzo nas motywuje do dalszej pracy i mamy nadzieję że jeszcze w tym roku, będziemy mogli pochwalić się kolejnymi pisklętami tych wyjątkowych ptaków – przekazali pracownicy Ptaszarni Warszawskiego ZOO w mediach społecznościowych.