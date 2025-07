Wyniki tegorocznego głosowania w budżecie obywatelskim przyniosły nie tylko imponującą liczbę projektów do realizacji, ale także symboliczny powrót jednego z najbardziej rozpoznawalnych i znaczących elementów miejskiej przestrzeni − tęczy autorstwa Julity Wójcik.

Inicjatorzy projektu „Nowa Tęcza”, z Linusem Lewandowskim na czele, podkreślają, że instalacja zostanie wykonana z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne oraz zniszczenia. Będzie więc nie tylko efektowna, ale i trwała. Ale sama tęcza to dopiero początek. W tegorocznym głosowaniu warszawiacy wybierali spośród 1373 propozycji, z czego aż 551 zostało zakwalifikowanych do realizacji.

Największym zainteresowaniem cieszyły się inicjatywy związane z zielenią i naturą. Zwycięskie projekty w wielu dzielnicach dotyczyły sadzenia drzew, krzewów, tworzenia łąk kwietnych i odbetonowania miejskich przestrzeni. Wśród nich m.in. „100 drzew dla Grochowa i Kamionka”, „Zazieleniamy Ochotę”, „Mniej betonu, więcej zieleni” na Bielanach czy „Zieleń zamiast betonu” na Mokotowie. I to właśnie Mokotów był dzielnicą, w której wybrano najwięcej projektów, bo aż 48.

Na poziomie miejskim najwięcej głosów zebrał projekt zakupu sprzętu medycznego dla stołecznych szpitali. Dużą popularnością cieszyły się również projekty związane z transportem wodnym − tramwaj wodny wzdłuż Wisły − oraz inicjatywy ekologiczne, takie jak nasadzenie 2050 drzew czy zazielenianie ekranów akustycznych.

W głosowaniu wzięło udział ponad 73 tysiące mieszkanek i mieszkańców stolicy. Aż 99,4 proc. z nich głosowało przez internet, z czego 63,6 proc. stanowiły kobiety. Najbardziej aktywną grupą wiekową byli 35-44-latkowie. Najwyższą frekwencję osiągnięto w Rembertowie, najniższą − w Śródmieściu.

Nowością tegorocznej edycji był poziom lokalny − to właśnie on przyciągnął najwięcej pomysłów (838). Zmieniono również sposób finansowania, by więcej środków trafiło na poziom lokalny, kosztem miejskiego, co umożliwiło bliższe odpowiedzenie na potrzeby konkretnych społeczności.

− Chciałbym podziękować wszystkim, którzy tworzą społeczność budżetu obywatelskiego i sprawiają, że budujemy Warszawę razem. W pierwszej kolejności dziękuję autorom projektów za dostrzeganie problemów i potrzeb oraz oczywiście za znajdowanie rozwiązań. Głosującym, za to że poświęcacie swój czas i uwagę, żeby mieć wpływ na swoją okolicę i całe miasto. Wszystkim koordynującym, bez tej nieco mniej widocznej, ale niezbędnej pracy, realizacja projektów byłaby niemożliwa. Gratuluję autorom zwycięskich pomysłów, a tym, których propozycje tym razem nie zyskały wystarczającej liczby głosów serdecznie dziękuję za zaangażowanie i zachęcam wszystkich, żeby działać dalej − powiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

