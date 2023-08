Brakujące ekrany na Południowej Obwodnicy Warszawy muszą stanąć. Drogowcy przekazali wyniki analizy porealizacyjnej

Złoty wybieg dla miśków w warszawskim ZOO! Co to za odmiana?

Południowa Obwodnica Warszawy z brakującymi ekranami akustycznymi

Kilkakrotnie pisaliśmy o tym, że dudniąca trasa S2 nie daje żyć mieszkańcom Ursynowa, Wilanowa i Wawra. Wzdłuż oddanej niecałe dwa lata temu ekspresówki drogowcy w wielu miejscach nie zamontowali ekranów akustycznych tłumacząc, że na etapie projektowania trasy nie było takiej potrzeby. Mieszkańcy szybko zweryfikowali takie stwierdzenia i od momentu uruchomienia trasy ciągle protestują i domagają się dobudowania ekranów. Drogowcy z GDDKiA powiedzieli, że dodatkowa ochrona akustyczna może powstać dopiero, gdy jej potrzebę potwierdzą analizy. Można było je wykonać dopiero po otwarciu mocno opóźnionego ostatniego odcinka trasy, czyli tunelu pod Ursynowem. Wtedy oficjalnie została zakończona cała inwestycja. Dziś generalna dyrekcja przekazała wyniki swoich ekspertyz.

Analizy potwierdziły hałas i konieczność budowy dodatkowych ekranów

- Analiza oceniła skuteczność zastosowanych urządzeń minimalizujących i wykazała potrzebę dobudowy zabezpieczeń w miejscach, gdzie stwierdzono przekroczenie norm na terenach podlegających ochronie akustycznej m.in. dla nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej – przekazała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDDKiA.

Posłanka walczy o dobro mieszkańców

Sprawę skomentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej. - To ważny dzień dla mieszkańców. Przekroczenia norm hałasu, o których alarmują od dawna znalazły oficjalne potwierdzenie! A my razem z radnymi KO dalej walczymy o niezbędne ekrany, by ludzie mogli normalnie funkcjonować w swoich domach. Mam nadzieję, że wyniki tej analizy zobligują drogowców do jak najszybszego zamontowania brakujących ekranów – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Aleksandra Gajewska.

Kiedy staną brakujące ekrany?

Analiza oddziaływania POW na otoczenie została wykonana na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska, czyli na całej długości nowo wybudowanej trasy. Zebraną dokumentację drogowcy przekazali do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się dobudowania brakujących ekranów? - Po zweryfikowaniu materiału, na jego podstawie zostanie wydana właściwa decyzja administracyjna, wówczas będziemy mogli przystąpić do dalszych działań – przekazała rzeczniczka GDDKiA.

Obwodnica nie truje mieszkańców Ursynowa

W zakresie analizy porealizacyjnej były również badania i pomiary składu powietrza atmosferycznego w sąsiedztwie tunelu pod Ursynowem, z uwagi na głosy aktywistów mówiące o tym, że nowa trasa będzie generować zanieczyszczenia na ursynowskich osiedlach. - Wyniki opracowane i przeanalizowane przez ekspertów nie wykazały pogorszenia jakości powietrza w rejonie wlotów tunelu na Ursynowie. Zatem nie ma zagrożenia dla mieszkańców tego terenu – podsumowała Małgorzata Tarnowska.

Południowa Obwodnica Warszawy nie daje spać mieszkańcom Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.