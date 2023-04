Święta Wielkanocne 2023. Gdzie obejrzeć msze święte w telewizji? LISTA!

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Wierzący celebrują tego dnia misterium paschalne Jezusa Chrystusa, czyli jego mękę, śmieć oraz zmartwychwstanie.

Warto też wiedzieć o tym, że sama Wielkanoc to święto nakazane, więc wierni są zobowiązani do tego, by udać się tego dnia do kościoła na uroczystości. Jeżeli jednak nie macie takiej możliwości, zawsze możecie posłuchać mszy świętej w radio lub obejrzeć jej transmisję na żywo w telewizji.

Gdzie oglądać nabożeństwa w Niedzielę Wielkanocną, 9 kwietnia 2023 roku?

Transmisja mszy świętej z Jasnej Góry w TVP3 rozpocznie się o godzinie 6:00

rozpocznie się o godzinie 6:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w TVP1 rozpocznie się o godzinie 7:00

rozpocznie się o godzinie Transmisja mszy świętej Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi z Watykanu w TVP rozpocznie się o godzinie 9:55

rozpocznie się o godzinie Transmisja mszy świętej Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi z Watykanu w TVP Polonia rozpocznie się o godzinie 9:55

rozpocznie się o godzinie Transmisja mszy świętej Zmartwychwstania Pańskiego z Placu św. Piotra w Watykanie w TV Trwam rozpocznie się o godzinie 10:00

Gdzie oglądać nabożeństwa w Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia 2023 roku?

Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w TVP1 rozpocznie się o godzinie 7:00