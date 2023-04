Wielki Piątek 2023. Centralna Droga Krzyżowa w Warszawie. Którymi ulicami przejdzie? [DATA, TRASA]

Wielki Piątek 2023. Centralna Droga Krzyżowa w Warszawie

Centralna Droga Krzyżowa już po raz 27. przejdzie ulicami Warszawy w Wielki Piątek (7 kwietnia). Będzie jej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. Podobnie jak w zeszłym roku uczestnicy nabożeństwa będą się modlić m.in. w intencji Ukrainy. - Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za ten umęczony naród i o sprawiedliwy pokój - mówi kard. Kazimierz Nycz.

W tym roku rozważania Centralnej Drogi Krzyżowej przygotowali studenci warszawskich uczelni, którzy należą do Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny, obchodzącego 95-lecie istnienia. - Chcieliśmy nawiązać do tego jubileuszu. Dlatego zaangażowaliśmy młodych ludzi, którzy doświadczają w duszpasterstwie Pana Boga i wspólnoty żywego Kościoła - mówi ks. Mateusz Gawarski, rektor kościoła akademickiego św. Anny.

Jak czytamy na stronie Archidiecezji Warszawskiej, przy każdej stacji Centralnej Drogi Krzyżowej rozważanie będą odczytywać jedna lub dwie osoby związane z Duszpasterstwem Akademickim św. Anny. - W rozważaniach dają świadectwo swojej wiary. Dzielą się swoim doświadczeniem Chrystusa, rozważając jego mękę. Każdą stację przygotował inny student - tłumaczy ks. Mateusz Gawarski.

Krzyż do kolejnych stacji będą nieśli m.in. biskupi i księża, siostry zakonne, studenci i straż miejska, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, prawnicy i lekarze, policja i wojsko, Akcja Katolicka. - W modlitwie będziemy pamiętać o Ukrainie, ale będziemy też prosić o wytrwanie w wierze dla nas, mimo różnych przeciwności - podaje ks. Gawarski.

Centralna Droga Krzyżowa w Warszawie. TRASA

Centralna Droga Krzyżowa wyruszy o godz. 20 sprzed kościoła akademickiego św. Anny. Następnie przejdzie ulicą Miodową, Senatorską do placu Teatralnego, a następnie ulicą Wierzbową do placu Piłsudskiego i ul. Królewską oraz Krakowskim Przedmieściem do kościoła św. Anny.

Na zakończenie nabożeństwa krótkie słowo do mieszkańców stolicy skieruje kard. Kazimierz Nycz.