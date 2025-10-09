Wielki remont głównej ulicy łączącej Bemowo z Wolą

Remont ulicy Połczyńskiej w Warszawie ponownie wpłynie na ruch drogowy. Od piątku, 10 października, do poniedziałku, 13 października, drogowcy skupią się na jezdni w kierunku centrum, co oznacza poważne zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Remont Połczyńskiej

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe
  • W Warszawie szykuje się duży remont: drogowcy wymieniają asfalt na ulicy Połczyńskiej w kierunku centrum i na skrzyżowaniu z Dźwigową.
  • Prace potrwają od piątku wieczorem do poniedziałku rano, a kierowcy muszą liczyć się z objazdami i zmienioną organizacją ruchu.
  • Zmiany dotkną nie tylko kierowców – autobusy linii 189, 194 i N01 będą kursować zmienionymi trasami.
  • Sprawdź szczegóły objazdów i dowiedz się, jak uniknąć utrudnień!

Drodzy kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej! Jak to w stolicy bywa, w weekend kolejne utrudnienia w ruchu. Już od godz. 22 w piątek, 10 października, do 5 rano w poniedziałek, drogowcy przeprowadzą asfaltowanie ulicy Połczyńskiej.

Frezowanie asfaltu

Prace obejmą wymianę nawierzchni asfaltowej na jezdni prowadzącej w kierunku centrum miasta, a także modernizację skrzyżowania z ulicą Dźwigową. W związku z frezowaniem jezdni do centrum, kierowcy będą musieli liczyć się ze znacznymi zmianami w organizacji ruchu. Przed skrzyżowaniem z Dźwigową ruch zostanie przekierowany na nitkę prowadzącą w stronę trasy S8. Na właściwą stronę ulicy Połczyńskiej, czyli w kierunku centrum, kierowcy powrócą dopiero za wiaduktem nad linią kolejową. Należy pamiętać, że w tym czasie jezdnia w stronę trasy S8 będzie miała dwa pasy ruchu, natomiast do centrum dostępny będzie tylko jeden pas.

Zalecane objazdy

Kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych będą mogli poruszać się objazdami, które to poprowadzą: Aleją 4 Czerwca 1989 r. w kierunku Alej Jerozolimskich. Ulicami Lazurową i Górczewską do alei Prymasa Tysiąclecia.

Natomiast dojeżdżający z okolic Włoch nie będą mieli połączenia z ulicą Połczyńską z ulicy Dźwigowej, gdyż  zostanie całkowicie zamknięte.Kierowcy z dzielnicy Włochy, chcący dojechać na Bemowo, powinni korzystać z alternatywnych tras przez ulice: Globusową, Bolesława Chrobrego, Ryżową i aleję 4 Czerwca 1989 r.

Dodatkowe informacje o organizacji ruchu

Na Połczyńskiej w stronę centrum, przed Dźwigową, pozostanie otwarty pas do skrętu w prawo, umożliwiający dojazd do stacji benzynowej. W kierunku trasy S8, przed ulicą Powstańców Śląskich, zostanie wygrodzony lewy pas do jazdy na wprost. Z ulicy Powstańców Śląskich nie będzie możliwości przejazdu na wprost w Dźwigową. Kierowcy będą mogli skręcić w Połczyńską w prawo lub w lewo. Wyjazd z centrum handlowego w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia będzie możliwy wyłącznie ulicą Fort Wola. Wyjazd spod wiaduktów zostanie zamknięty.

Remont Połczyńskiej

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Remont głównej arterii komunikacyjnej na Bemowie i Woli

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej 

Remont wpłynie również na trasy autobusów. Linie 189 i N01 (nocna): Pojadą aleją 4 Czerwca 1989 r. oraz ulicami: Chrościckiego, Potrzebną i Wałowicką. W kierunku osiedla Górczewska autobusy pojadą Lazurową, natomiast w stronę Sadyby – Połczyńską. Linia 194: Pojedzie prosto ulicą Połczyńską, a następnie aleją 4 Czerwca 1989 r. do Traktorzystów. Linia 129: Trasa zostanie skrócona. Z pętli Koło autobusy dojadą jedynie do przystanku Hala Wola na ulicy Powstańców Śląskich.Warto zwrócić uwagę na oznakowanie tymczasowe i stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

Ulica Połczyńska – świadectwo dawnych szlaków

W związku z trwającym remontem ulicy Połczyńskiej, warto przyjrzeć się jej bogatej historii. Ta ważna arteria, biegnąca przez Chrzanów i Jelonki Południowe na Bemowie, zaczyna się przy skrzyżowaniu z ulicą Studzienną jako przedłużenie ulicy Wolskiej, przecina ulicę Powstańców Śląskich i przechodzi w ulicę Poznańską w gminie Ożarów Mazowiecki.

Połczyńska to dawna droga prowadząca z Warszawy, przez Wolę, na zachód – w kierunku Błonia. Jako jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych, miała również strategiczne znaczenie militarne. Doceniono to w XIX wieku, budując w jej pobliżu forty pierścienia wewnętrznego (tzw. Fort Wola) oraz zewnętrznego (tzw. Fort Chrzanów) Twierdzy Warszawa. Ulica ta była świadkiem wielu przemarszów wojsk w czasie kolejnych konfliktów. Zatem, ze względu na jej ważne znaczenie historyczne i komunikacyjne, warto podczas remontu uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość.

