Wielki remont w rejonie dworca! Będzie węziej, zmienią się trasy i przejazdy!

Rozpoczyna się remont torowiska na ulicy Kijowskiej, co oznacza utrudnienia w ruchu w rejonie Dworca Wschodniego.

Kierowcy i piesi muszą liczyć się ze zwężeniami, a część tramwajów pojedzie zmienionymi trasami.

Największe zmiany i korki przewidywane są w weekend, a utrudnienia potrwają do 24 października.

Sprawdź, jak remont wpłynie na Twoją podróż i czy Twój tramwaj pojedzie inną trasą!

Warszawa. Remont przy Dworcu Wschodnim! Zwężona Kijowska!

Od środy, 15 października, rusza remont torów przy Dworcu Wschodnim. Na Kijowskiej zrobi się ciaśniej, a tramwaje pojadą inaczej. Utrudnienia dotkną zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Prace rozpoczną się tuż po północy i potrwają do 24 października. W tygodniu i w weekendy obowiązywać będzie inna organizacja ruchu.

Dni powszednie, węziej i bez przejścia

Od środy do piątku (15–17 października) oraz od poniedziałku do piątku (20–24 października) drogowcy wygrodzą lewy pas ulicy Kijowskiej w kierunku Targowej, tuż przy przystanku tramwajowym. Kierowcy będą musieli jechać buspasem, a piesi nie przejdą jednym z przejść dla pieszych. Ruch w tym rejonie będzie spowolniony, zwłaszcza w godzinach szczytu.

FB: To najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce! Warszawa Zachodnia jest jak Berlin Hauptbahnhof Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Weekendowe zmiany, zamknięte przejścia i objazdy

W weekend, 18 i 19 października, prace przy torowisku wejdą w kluczową fazę. Tramwajarze zamkną zawrotkę dla jadących od Zabranieckiej. Kierowcy będą mogli zawrócić dopiero przy Brzeskiej.Dwie zebry zostaną czasowo wyłączone z ruchu pieszych. Uwaga! To właśnie w weekendy można spodziewać się największych korków w okolicy Dworca Wschodniego.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

W sobotę i niedzielę pojadą inaczej także tramwaje: Linie 7 i 28 zakończą bieg na skrzyżowaniu Targowej i Kijowskiej, Linia 13 w sobotę dojedzie tylko do przystanku Ratuszowa–Zoo, W niedzielę kursy „trzynastki” zostaną zawieszone. Na ulice wyjedzie za to autobus zastępczy Z-7, który będzie kursował trasą Kijowska – Kawęczyńska – Kijowska.

Kiedy koniec utrudnień?

Remont ma zakończyć się w piątek, 24 października, o ile pogoda nie pokrzyżuje planów. Do tego czasu kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejazdu.Więcej informacji o objazdach i rozkładach można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.