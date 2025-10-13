Paraliż na Mokotowie! Kierowcy utkną w korkach przez budowę nowego osiedla

W związku z budową osiedla, ulice na Mokotowie czekają poważne utrudnienia – zamknięcia i objazdy.

Od 13 października zamknięta zostanie Konstruktorska, a od 16 października zmiany obejmą także Domaniewską.

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany tras i dłuższy czas przejazdu.

Sprawdź szczegółowe informacje o objazdach i zmianach w komunikacji, aby uniknąć drogowych niespodzianek!

Warszawa. Drogowy armagedon przy ul. Wołoskiej na Mokotowie!Kierowcy, szykujcie się na nerwy i objazdy! Inwestor budujący nowe osiedle przy ulicy Wołoskiej rusza z przebudową okolicznych ulic. Efekt? Zamknięcia, korki i zmiany tras autobusów. Od poniedziałku, 13 października, zamknięty zostanie fragment ulicy Konstruktorskiej, a trzy dni później utrudnienia dotkną także Domaniewskiej.

Kto remontuje i dlaczego?To efekt porozumienia między Zarządem Dróg Miejskich (ZDM) a prywatnym inwestorem, który oprócz budowy nowego osiedla ma obowiązek przebudować dojazd do inwestycji. Roboty obejmą nie tylko Wołoską, ale też Konstruktorską i Domaniewską, co oznacza spore utrudnienia dla mieszkańców i kierowców z całego rejonu biurowego Służewca.

Zamknięta Konstruktorska od 13 październikaOd poniedziałku, 13 października, drogowcy zamkną fragment ulicy Konstruktorskiej od Wołoskiej do posesji nr 3. Dojazd do budynków Konstruktorska 1, 1A i 3 będzie możliwy tylko od strony ulicy Postępu przez teren budowy.

Objazdy poprowadzą ulicami: Wołoską, Domaniewską, PostępuNa Wołoskiej (kierunek Woronicza) zostanie wygrodzony pas do skrętu w lewo w Konstruktorską. Na przeciwnym pasie ruch będzie możliwy tylko prosto. Od 27 października dodatkowo z ruchu zostanie wyłączony prawy pas w kierunku Marynarskiej. Roboty potrwają do 20 listopada.

Inaczej pojadą autobusyZmienią się trasy kilku linii komunikacji miejskiej. Linia 136 w kierunku pętli Ostroroga oraznocna N34 – w obu kierunkach pojadą Domaniewską i Postępu, omijając zamknięty odcinek.Aktualne informacje o trasach i rozkładach na stronie: wtp.waw.pl

Zmiany na Domaniewskiej od 16 październikaTo jeszcze nie koniec utrudnień! Od czwartku, 16 października, do piątku, 24 października, robotnicy będą układać nowy asfalt na skrzyżowaniu Wołoskiej z Domaniewską. Na Wołoskiej w stronę Woronicza zamknięte będą oba skrajne pasy. Ze środkowych pasów będzie można jechać prosto lub skręcić w lewo.Na Domaniewskiej od strony Suwak zostanie zamknięty lewy pas, a ruch w stronę Wołoskiej poprowadzony dwoma pozostałymi. Koniec prac w listopadzieZDM zapowiada, że wszystkie roboty na Wołoskiej zakończą się około 20 listopada. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Mokotów stanie się prawdziwym placem budowy.

