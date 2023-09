Wielki smutek w policji. Nie żyje Mariusz Bogucki. Miał ciężki wypadek

Radom. Tragiczna śmierć policjanta. Zginął na drodze kierując motocyklem

Do tragicznej śmierci doszło na drodze w Modrzejowicach. 13 września 2023 roku ok. godziny 10:20 w Modrzejowicach na drodze krajowej nr 9 doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Na miejscu pomimo reanimacji zmarł 42-letni kierowca jednośladu, którym był policjant z radomskiej komendy st. sierż. Mariusz Bogucki – czytamy na stronie radomskiej policji. - Policjant pozostawił pogrążoną w smutku Rodzinę. To ogromna tragedia i strata dla Policji – dodają policjanci.

St. sierż. Mariusz Bogucki służył w policji od marca marcu 2019 roku najpier jako funkcjonariusz prewencji w Żyrardowie, a później od kwietnia 2023 roku, jako patrolowiec Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. - Rodzinie, bliskim, przyjaciołom oraz znajomym kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci w imieniu policjantów i pracowników Policji składa Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na czele z nadinsp. Waldemarem Wołowcem oraz Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Konrad Krakowiak – czytamy w komuniakcie. Na razie nie jest znana data pogrzebu tragicznie zmarłego mundurowego.