Wielkie kontrowersje wokół Marszu Niepodległości. Poznaliśmy decyzję sądu. Stowarzyszenie planuje złożyć zażalenie

W środę (16 października) Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości od decyzji prezydenta Warszawy zakazującej organizacji tradycyjnego marszu. Mimo że sąd uznał racje stowarzyszenia co do formalnego terminu zgłoszeń, przychylił się do argumentu prezydenta Rafała Trzaskowskiego o zagrożeniu dla życia i zdrowia mieszkańców związanym z kilkunastodniowym zgromadzeniem.