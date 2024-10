Zamieszanie wokół Marszu Niepodległości. Ratusz odmówił zorganizowania pochodu

Zamieszanie wokół Marszu Niepodległości 2024. Ratusz odmówił zorganizowania Marszu Niepodległości

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło 28 września 2024 r. pierwsze zawiadomienie o zgromadzeniu. Zgodnie z przesłanym dokumentem, miałoby ono trwać od godz. 21 28 października do godz. 1 12 listopada. – Organizator złożył następnie kolejne, praktycznie tożsame w treści zawiadomienia, różniące się jedynie początkową datą planowanej aktywności – przekazał ratusz.

W kolejnych zawiadomieniach daty rozpoczęcia były zmieniane kolejno od 5, 6, 8, 9 i 10 listopada. Następnym etapem zgromadzenia miałby być przemarsz w dniu 11 listopada od godz. 14 do godz. 1 w dniu 12 listopada 2024 r. trasą: Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński, ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca z zakończeniem na błoniach Stadionu Narodowego. Za każdym razem organizatorzy zgłaszali udział 100 tys. osób.

Marsz Niepodległości 2024. Zgłosili 16 terminów zgromadzenia

Urzędnicy uzasadnili odmowę tym, że złożenie 16 zawiadomień nie pozwala zorientować się, które z nich jest prawdziwe. Zgłaszający składając kolejne pisma nie odwołał poprzednich. – Odpowiedzi, jakie zostały udzielone jednoznacznie świadczą o tym, że organizacja zgromadzenia w przyjętej przez organizatora formule (w pierwszym zgłoszeniu jest to łącznie 16 dni, w późniejszych składanych zawiadomieniach ta liczba odpowiednio maleje), będą miały bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie miasta i działania służb ratunkowych oraz transportu publicznego, doprowadzając do paraliżu komunikacyjnego znacznej części Warszawy, co z kolei spowoduje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – przekazało miasto w komunikacie. Urzędnicy uważają też, że to próba zablokowania zgłaszania innych zgromadzeń w centrum Warszawy.

Narodowcy chcą się jednak odwołać od tej decyzji. – Stowarzyszenie Marsz Niepodległości będzie odwoływać się od decyzji uderzającej w wolę dziesiątek tysięcy patriotów chcących 11 listopada świętować odzyskanie niepodległości w Warszawie – powiedział rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Aleksander Kowaliński.

W ciągu kilku ostatnich laty marsze odbywały się jako wydarzenia cykliczne. Wojewoda cofnął jednak Marszowi Niepodległości ten status i organizatorzy muszą za każdym razem prosić o zgodę warszawski ratusz.

