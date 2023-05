Wielkie malarstwo na wielkich ekranach w warszawskiej Fabryce Norblina. Wystawa Immersive Monet & The Impressionists po raz pierwszy w Europie!

Wystawa dzieł sztuki w Fabryce Norblina w Warszawie

O wystawie Immersive Monet & The Impressionists mówi się, że to emocjonująca podróż po spektakularnej twórczości artystów, którzy nie tylko wstrząsnęli światem sztuki, zmieniając w malarstwie fazę koncepcyjną w fazę wykonawczą, ale też wywoływali towarzyską sensację, a nawet skandale. To, co dla malarzy akademickich mogło być zaledwie szkicem, dla impresjonistów stanowiło skończony akt kreacji.

Wystawa w Fabryce Norblina bardzo szybko okazała się wielkim sukcesem! W ciągu 8 tygodni odwiedziło ją prawie 40 000 zwiedzających! Byli to zarówno indywidualni goście, którzy w tej niezwykłej przestrzeni czerpali przyjemność dla zmysłów, jak również wycieczki zorganizowane i uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Organizatorzy postanowili więc wydłużyć czas jej trwania. „W związku z sukcesem wystawy postanowiliśmy przedłużyć pokaz o miesiące wakacyjne. Lipiec i sierpień jest czasem, kiedy Warszawę tłumnie odwiedzają turyści, a Art. Box stał się już żelaznym punktem na mapie atrakcji stolicy. Wystawę będzie można zobaczyć do 10 września 2023 roku. Bilety dostępne przez Ticket Master lub przed wejściem na wystawę” - informują.

Ciekawostki i przydatne informacje

Wystawa Immersive Monet & The Impressionists oprócz 438 obrazów zawiera 1,5 mln klatek wideo. Składa się z 3 tys. metrów sześciennych projekcji i 760 metrów kwadratowych refleksyjnej podłogi.

Przygotowana została również saka edukacyjna, w której w przystępnej formie prezentowane są główne założenia i inspiracje impresjonizmu, sylwetki najważniejszych twórców i ich sztandarowe dzieła. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są także specjalne karty pracy, opracowane w zgodzie z programem nauczania MEN, które pomagają usystematyzować i utrwalić wyniesiona z wystawy wiedzę. Z kolei w recepcji bezpłatnie można pobrać aplikację na urządzenia mobilne, która stanowi rodzaj przewodnika po wystawie.

Wystawę obejrzało już ponad 5 mln widzów w USA i Kanadzie. W Warszawie jest dostępna do 10 września 2023 roku, w Fabryce Norblina przy ul. Żelaznej 51/53, na drugim piętrze. Bilety na wystawę dostępne są na stronie www.ticketmaster.pl.