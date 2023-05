Fala wezbraniowa na Wiśle! Poziom wody rośnie. Jest komunikat IMGW

Warszawa. Fala wezbraniowa na Wiśle

Meteorolodzy opublikowali przed godz. 18 post, w którym informują o aktualnej sytuacji. - Przez Warszawę przechodzi fala wezbraniowa. Stany wody rosną – czytamy we wpisie na Twitterze IMGW-PIB Meteo Polska. Mimo, że woda zalała pierwszy stopień schodków, to do stanu ostrzegawczego jest jeszcze bardzo daleko. Na bulwarach wynosi on aż 600 cm. Nagłe podniesienie wody, to wynik silnych opadów deszczu na południu Polski. Teraz masy wody dotarły do stolicy.

Niestety, takich obrazków z roku na rok jest coraz mniej. Częściej Wisła zbliża się do niechlubnych rekordów i latem niemal wysycha. W ubiegłym roku w czerwcu poziom wody na Bulwarach spadł do 37 cm. Przez dramatycznie niski stan wody odwołane zostały kursy promów i statków. W 2022 r. czerwiec był wyjątkowo gorący. W stolicy temperatura niejednokrotnie przekraczała 30°C.