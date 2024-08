Wielkie święto pod Warszawą. 100-letnia figurka Matki Boskiej odzyskała dawny blask

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Figura, ufundowana w latach 30. XX wieku przez Leona Wiencka, niegdyś stała u zbiegu ulic Grodziskiej i Sportowej, gdzie była miejscem modłów i spotkań mieszkańców. Przez długie lata tradycją było przeżegnanie się przed nią oraz gromadzenie się na majowych nabożeństwach. Niestety, w 2011 roku figura została poważnie uszkodzona w wyniku kolizji samochodowej i rozpadła się na kilka części.

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i powołaniu Komitetu Odbudowy Figury Matki Bożej, szybko powstała nowa rzeźba, której autorem jest prof. Stanisław Słonina z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa postanowiło jednak zadbać o oryginalną, zniszczoną figurę, która została zrekonstruowana z ocalałych fragmentów i przeniesiona do ogrodu przy dworku Zagroda. Po kilkunastu latach nadszedł czas na gruntowną renowację, która została przeprowadzona przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa oraz gminy Brwinów.

15 sierpnia mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w uroczystym poświęceniu odnowionej figury.

