Wiemy, gdzie pojechało polskie drewno. To nasz bliski sąsiad

Polskie drewno odgrywa istotną rolę w eksporcie surowców z kraju. W ostatnich czterech latach z Polski wywieziono 14,3 mln ton nieprzetworzonego drewna, a w samym 2022 roku było to aż 2,2 mln ton. Według najnowszych informacji przekazanych przez Lasy Państwowe, największym odbiorcą polskiego drewna w tym okresie były Niemcy, do których trafiło 5,3 mln ton, co stanowi 37 proc. całego eksportu.

W analizowanym okresie, oprócz Niemiec, istotnym odbiorcą polskiego drewna były także inne kraje, które zakupiły 5,1 mln ton drewna (35 proc. eksportu), a następnie Chiny z importem wynoszącym 4 mln ton (28 proc. eksportu).

Tylko w 2022 roku eksport nieprzetworzonego drewna z Polski wyniósł 2,2 mln ton. W tym czasie najwięcej drewna trafiło do Niemcy – 851 tys. ton (40 proc. udziału). Do Chin wysłano 383 tys. ton drewna, co stanowiło 18 proc. eksportu.

Pięcioma największymi rynkami dla polskiego drewna w ostatnich latach były: Słowacja, Czechy, Szwecja, Litwa i Estonia. W 2022 roku eksport do Słowacji wyniósł około 200 tys. ton, do Czech ponad 250 tys. ton, do Szwecji około 100 tys. ton, na Litwę mniej niż 150 tys. ton, a do Estonii poniżej 100 tys. ton.

Polski rząd, dostrzegając rosnący eksport drewna, zdecydował się podjąć kroki w celu ograniczenia tego zjawiska. W połowie marca 2023 roku, minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, poinformowała o przygotowaniu dziewięciu rekomendacji mających na celu ograniczenie eksportu.

Jedną z kluczowych rekomendacji jest skierowanie większej puli drewna do stałych i wieloletnich klientów Lasów Państwowych. Ważne jest również promowanie przedsiębiorców przetwarzających drewno w Polsce oraz tych, którzy przerabiają drewno blisko miejsca jego pozyskania.

Lasy Państwowe zapowiedziały, że pierwsze zmiany w systemie sprzedaży drewna mogą wejść w życie w ostatniej, trzeciej tercji roku sprzedażowego 2024, a generalna zmiana zacznie obowiązywać od początku 2025 roku.

