Rosyjskie ogórki w Polsce. Te liczby szokują!

Bronisze. Polskie bazary są przeładowane rosyjskimi ogórkami!

– Sprawa warzyw ze wschodu jest nam znana od lutego ubiegłego roku. Nikt z tym nic nie zrobił. Co więcej, to jest całkowicie legalne. Sprowadzane warzywa mają wszystkie odpowiednie badania. Wielokrotnie interweniowaliśmy, jednak nasze urzędy celne nie mają podstaw do zatrzymywania tych dostaw – poinformował nas Marcin Kmera, ekspert rynku Bronisze w połowie marca.

Jak się dowiedzieliśmy, import warzyw jest całkowicie legalny i nie został objęty restrykcjami. Warzywa ze wschodu mają wzięcie, bo są tanie. Jednak, sprowadzane warzywa z Rosji i Białorusi do Polski to głównie dodatkowa gotówka, która wpływa do kabzy agresora niszczącego Ukrainę.

– Muszą być podjęte działania, które mocno uderzą w dochody Rosji, czyli również import produktów musi być wstrzymany – mówił nam były minister rolnictwa, Jan Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Ile federacyjnych ogórków zostało wprowadzonych do obrotu?

W rozmowie z portalem „warzywa.pl” Agnieszka Bajkowska z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawiła konkretne dane dotyczące handlu tym warzywem. Ta liczba może zszokować!

– W okresie od 1 stycznia do 7 marca 2023 roku przez polskie przejścia graniczne wprowadzone zostały 92 przesyłki ogórków pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białoruskiej, o tonażu całkowitym 1665,94 t – przekazała portalowi Bajkowska z Biura Dyrektora Generalnego. Najpewniej większość z nich trafiła na rynek pod Warszawą.

