Bronisze. Na polskich bazarach nadal można kupić rosyjskie ogórki!

W zeszłym roku wielu przedsiębiorców uznało, że nie chce popierać wojny i wycofało się z interesów w Federacji Rosyjskiej. Nie wszyscy. Jedna z polskich firm nadal handluje warzywami z Rosji i Białorusi w Broniszach.

– Sankcje wprowadzone przez UE nie zakazują obrotu owocami i warzywami pomiędzy UE a Rosją. Towar wprowadzany do obrotu ma wszystkie wymagane dokumenty, badania i certyfikaty. Jest dopuszczony do obrotu przez wszystkie państwowe instytucje: sanitarne, fitosanitarne, jakości handlowej i Urząd Celny. Posiada on badania na pozostałości pestycydów, metali ciężkich, chloranów i nadchloranów w przeciwieństwie do towaru polskiego i z innych krajów UE, których obowiązek badań pod względem zdrowotności nie dotyczy. Zatem ogórki importowane z Rosji jako nieliczne na obecnym rynku polskim spełniają wszystkie normy sanitarne i zdrowotne – mówi nam Robert Nerlo, jeden z handlujących na terenie warszawskiego rynku.

– Klient ma prawo wyboru. Może kupić towar drogi – nieprzebadany lub tańszy, zdrowszy i jakościowo lepszy z Rosji. Firmę prowadzę zgodnie z prawem, płacę podatki i tworzę miejsca pracy. Tak nagminnych kontroli ze wszystkich urzędów w Polsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie miałem przez cały okres prowadzenia działalności. Nagonka na moją firmę jest nieuzasadniona i bezpodstawna – dodaje handlowiec.

– Sprawa warzyw ze wschodu jest nam znana od lutego ubiegłego roku. Nikt z tym nic nie zrobił. Co więcej, to jest całkowicie legalne. Sprowadzane warzywa mają wszystkie odpowiednie badania. Wielokrotnie interweniowaliśmy, jednak nasze urzędy celne nie mają podstaw do zatrzymywania tych dostaw – poinformował nas Marcin Kmera, ekspert rynku Bronisze.

Import towarów rolno-spożywczych z Rosji na rynki europejskie nie jest objęty restrykcjami, a warzywa ze wschodu mają wzięcie, bo są tanie. Ogórki sprowadzane z Rosji kosztują 14 złotych za kilogram, tymczasem polskie: 22 złote. – Na szczęście każdego dnia polskie warzywa zaczynają przeważać na naszym rynku, dzięki czemu ich cena powoli zaczyna spadać – dodaje Kmera.

– Rynek hurtowy ogórków w dużej mierze to 65 proc. towaru z UE, co stanowi zagrożenie dla polskich producentów. W przeciwieństwie do innych krajów UE producenci polscy nie mają dopłat do opłacalności produkcji. Państwo polskie nie chroni ich przed konkurencją. To moim zdaniem stanowi największy problem. Zakup ogórków i dystrybucja robione są w literze prawa – podsumowuje swoją wypowiedź Robert Nerlo.

Gotówka za rosyjskie towary trafia za naszą wschodnią granicę, na Białoruś i do Rosji. Jeżeli nie zostaną wprowadzą sankcje także warzywa, pieniądze nadal będą płynąc do agresora, który niszczy Ukrainę.

Rosyjskie ogórki na polskich bazarach!