Wiemy, na kogo głosowali więźniowie w Warszawie. Jeden kandydat bije rekordy popularności

Co tam się dzieje?

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z niemal wszystkich komisji wyborczych, w tym także z tych zlokalizowanych w aresztach śledczych. W Warszawie osadzeni zdecydowanie postawili na Rafała Trzaskowskiego, który zdeklasował rywali w każdej z trzech stołecznych jednostek penitencjarnych.

Najwięcej głosów Trzaskowski zdobył w Areszcie Śledczym na Białołęce przy ul. Ciupagi 1. Przy frekwencji wynoszącej 79,07 proc., na kandydata Platformy Obywatelskiej zagłosowało aż 75,18 proc. osadzonych. Drugie miejsce zajął Sławomir Mentzen (7,15 proc.), a trzecie Karol Nawrocki (4,33 proc.).

Równie wyraźne zwycięstwo Trzaskowski odniósł w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, gdzie przy frekwencji 76,6 proc. zdobył 67,67 proc. głosów. Mentzen znów był drugi (8,76 proc.), a Nawrocki trzeci (7,67 proc.).

W Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec (ul. Kłobucka 5), przy 73,6-procentowej frekwencji, Trzaskowski uzyskał 68,39 proc. poparcia. Drugi był Mentzen (10,72 proc.), trzeci Szymon Hołownia (6,83 proc.), a czwarty Nawrocki (5,73 proc.).

Trzaskowski odnotował również najlepszy wynik w całej Warszawie, zdobywając 42,27 proc. głosów (460 tys.). Drugie miejsce przypadło Karolowi Nawrockiemu z wynikiem 18,27 proc. (199 tys.). Kolejne miejsca zajęli: Mentzen – 9,54 proc. (103 910 głosów), Adrian Zandberg – 8,48 proc. (92 369), Magdalena Biejat – 7,46 proc. (81 291), Szymon Hołownia – 5,38 proc. (58 602), Grzegorz Braun – 3,53 proc. (38 470), Joanna Senyszyn – 1,80 proc. (19 616), Krzysztof Stanowski – 1,64 proc. (17 880). Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.

Najwięcej głosów Trzaskowski zdobył w Wilanowie, gdzie zagłosowało na niego 53,92 proc. wyborców. Frekwencja w całym mieście była wysoka i wyniosła 79,29 proc., co stanowi wzrost w porównaniu z wyborami z 2020 roku, kiedy to do urn poszło 74,40 proc. warszawiaków.

Według sondażu late poll, Rafał Trzaskowski prowadzi także w skali całego kraju z wynikiem 31,2 proc. Drugi jest Karol Nawrocki z poparciem 29,7 proc. PKW zapowiedziała, że oficjalne wyniki I tury zostaną ogłoszone w poniedziałek lub wtorek. Druga tura wyborów zaplanowana została na 1 czerwca.

Świętokrzyskie. Wybory prezydenckie 2025 - Rafał Trzaskowski w Skarżysku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.