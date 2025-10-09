Kamikadze na hulajnodze otarł się o śmierć. Samochód zmiótł go z pasów! Przerażające nagranie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-09 10:35

To mogło skończyć się tragedią. 20-letni mężczyzna na hulajnodze, ignorując czerwone światło, wjechał wprost pod koła prawidłowo jadącej Toyoty. Siła uderzenia była tak duża, że hulajnoga odbiła się i uszkodziła kolejny pojazd. Ale to nie koniec – zarówno "kamikadze", jak i kierująca Toyotą zwiali z miejsca wypadku.

Wjechał na czerwonym, samochód zmiótł go z pasów

i

Autor: POLICJA/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Kamikadze na hulajnodze otarł się o śmierć

Do zdarzenia doszło na ul. Człuchowskiej w Warszawie. Jak ustalił Wydział Ruchu Drogowego KSP, młody mężczyzna, pędząc hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, zignorował czerwone światło na przejeździe dla rowerów. W efekcie z impetem wjechał w bok nadjeżdżającej Toyoty.

"Siła uderzenia spowodowała, że hulajnoga odbiła się i uderzyła w bok stojącego na lewym pasie Nissana" - przekazali funkcjonariusze.

Dobrze, że pozostali uczestnicy ruchu zachowali zdrowy rozsądek. Strach pomyśleć, do czego by doszło, gdyby kierująca Toyotą lub inny kierowca jechali z większą prędkością.

Warszawa. Wjechał na czerwonym, samochód zmiótł go z pasów

Polecany artykuł:

29-latek zmiótł policjanta z drogi podczas desperackiej ucieczki. Sceny jak z f…

Oboje dali nogę. Słono zapłacą

Po kolizji zarówno kierujący hulajnogą, jak i kierująca Toyotą, uciekli z miejsca zdarzenia. Jedynie kobieta z uszkodzonego Nissana zgłosiła groźną sytuację. Dzięki zapisom z monitoringu miejskiego udało się ustalić numer rejestracyjny samochodu. Równocześnie, firma wypożyczająca hulajnogi przekazała dane użytkownika.

Sprawcą całego zamieszania okazał się 20-letni kierujący hulajnogą. Potwierdzono, że nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Za to jego portfel zdecydowanie ucierpiał - "kamikadze" otrzymał mandat w wysokości 2000 zł za spowodowanie kolizji i ignorowanie sygnalizacji świetlnej. Kobieta z Toyoty również została ukarana i musi zapłacić tyle samo za ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy.

"Przypominamy, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno kierujący pojazdami mechanicznymi, jak i użytkownicy hulajnóg elektrycznych są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym sygnałów świetlnych. Ich lekceważenie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i poważnych konsekwencji" - apeluje WRD.

Polecany artykuł:

Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go polic…
Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go policja
10 zdjęć
Sonda
Czy jesteś za surowszym karaniem piratów drogowych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
WARSZAWA
HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
HULAJNOGA