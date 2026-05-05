Wojciech i Paweł chcieli okraść panią Natalię. Gdy ich nakryła, obudziły się drzemiące w nich bestie

Włamali się i skopali seniorkę

Według ustaleń śledczych horror rozegrał się 30 marca 2026r. około godziny 15:30. 84-letnia Natalia B. wykonywała prace ogrodowe na terenie swojej posesji. W tym czasie dwaj mężczyźni włamali się do jej domu i zaczęli go przeszukiwać. Kobieta nieświadoma włamania wróciła do środka. Wówczas w złodziejach obudziły się bestie. Brutalnie zaatakowali 84-latkę. Kopali ją po całym ciele i żądali informacji o miejscu przechowywania pieniędzy.

Pani Natalia była jednak nieugięta. Nic nie powiedziała swoim oprawcom. Po brutalnym pobiciu agresorzy uciekli.

Kobieta na szczęście przeżyła ten potworny atak. W wyniku pobicia doznała urazu ręki oraz stłuczenia twarzy i całego ciała. Sprawę zgłosiła na policję.

Sprawcy pobicia ustaleni, jeden zatrzymany

Policjanci natychmiast zaczęli działać. Priorytetem było ustalenia sprawców rozboju i ich zatrzymani. - Na skutek działań operacyjnych i procesowych, ustalono dane obu napastników, a jeden z nich został zatrzymany - przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. - W Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku przeprowadzono czynności procesowe z udziałem Wojciecha K. Przestawiono mu zarzut usiłowania rozboju na osobie Natalii B. oraz spowodowania u niej obrażeń ciała, popełnionego w warunkach recydywy. Tożsamy zarzut zostanie przedstawiony Pawłowi W. natychmiast po jego zatrzymaniu – dodała.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Wojciecha K. na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi kara nawet 22 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

