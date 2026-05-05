Wojciech i Paweł chcieli okraść panią Natalię. Gdy ich nakryła, obudziły się drzemiące w nich bestie

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-05 13:05

Pani Natalia przeżyła horror. 84-latka była w ogrodzie, gdy do jej domu włamało się dwóch mężczyzn. Nieświadoma zagrożenia kobieta weszła do budynku. Na jej widok w 27-letnim Wojciechu K. i 43-letnim Pawle W. obudziły się bestie. Brutalnie kopali panią Natalie po całym ciele i żądali informacji o miejscu przechowywania pieniędzy! Gdy nawet brutalnością nic im nie udało się ugrać, uciekli.

seniorka

i

Autor: Pixabay.com

Włamali się i skopali seniorkę

Według ustaleń śledczych horror rozegrał się 30 marca 2026r. około godziny 15:30. 84-letnia Natalia B. wykonywała prace ogrodowe na terenie swojej posesji. W tym czasie dwaj mężczyźni włamali się do jej domu i zaczęli go przeszukiwać. Kobieta nieświadoma włamania wróciła do środka. Wówczas w złodziejach obudziły się bestie. Brutalnie zaatakowali 84-latkę. Kopali ją po całym ciele i żądali informacji o miejscu przechowywania pieniędzy.

Pani Natalia była jednak nieugięta. Nic nie powiedziała swoim oprawcom. Po brutalnym pobiciu agresorzy uciekli.

Kobieta na szczęście przeżyła ten potworny atak. W wyniku pobicia doznała urazu ręki oraz stłuczenia twarzy i całego ciała. Sprawę zgłosiła na policję.

Polecany artykuł:

Szok na Żoliborzu! Mężczyzna runął z trzeciego piętra, w mieszkaniu drugie ciało

Sprawcy pobicia ustaleni, jeden zatrzymany

Policjanci natychmiast zaczęli działać. Priorytetem było ustalenia sprawców rozboju i ich zatrzymani. - Na skutek działań operacyjnych i procesowych, ustalono dane obu napastników, a jeden z nich został zatrzymany - przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. - W Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku przeprowadzono czynności procesowe z udziałem Wojciecha K. Przestawiono mu zarzut usiłowania rozboju na osobie Natalii B. oraz spowodowania u niej obrażeń ciała, popełnionego w warunkach recydywy. Tożsamy zarzut zostanie przedstawiony Pawłowi W. natychmiast po jego zatrzymaniu – dodała.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Wojciecha K. na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi kara nawet 22 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Dwie osoby zginęły w roztrzaskanym Audi. Potworny widok na miejscu
Wtargnął do kosmetyczki i zasnął. Kuriozalne włamanie w Piasecznie
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POBICIE
WŁAMANIE
PROKURATURA PUŁTUSK